Quy định mới để đồ dùng cá nhân cách phòng thi tốt nghiệp THPT 25m: Nhiều nơi than... khó

TPO - Để phòng chống việc thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 7-8/7 tới, một trong những quy định mới của Bộ GD&ĐT là thí sinh phải để đồ dùng cá nhân cách xa phòng thi ít nhất 25 mét. Tuy nhiên, nhiều địa phương “kêu” quy định rất khó thực hiện.

Sáng nay, tại Hội nghị trực tuyến với 63 địa phương về việc chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, cơ quan công an khuyến cáo, hiện nay các thiết bị công nghệ cao có khả năng thu phát sóng trong khoảng 25 mét nên nếu để vật dụng, điện thoại của thí sinh gần phòng thi sẽ có nguy cơ lộ đề thi, bài thi.

Do đó, một trong những quy định mới trong kỳ thi lần này, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương lưu ý trong việc tổ chức thi là bố trí địa điểm để thí sinh để vật dụng cá nhân cách xa phòng thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều Sở GD&ĐT “xin” cách làm riêng vì rất khó có thể thực hiện.

Cụ thể, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, Hà Nội có gần 98.000 thí sinh đăng ký dự thi ở 181 điểm thi. Mỗi điểm thi có lượng thí sinh rất lớn, khuôn viên trường học, nơi bố trí điểm thi nhiều nơi chật hẹp, không đảm bảo khoảng cách 25 mét do đó nếu áp dụng cất giữ đồ dùng cá nhân thí sinh như quy định buộc phải có người di chuyển vật dụng ra nơi khác. Như vậy, khi kết thúc môn thi, thí sinh có thể lấy nhầm đồ của nhau hoặc rất phức tạp nếu thời tiết mưa gió. Do đó, người đứng đầu ngành giáo dục Hà Nội kiến nghị “có cách làm riêng” nhưng vẫn đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cũng cho rằng, với những địa phương có đông thí sinh dự thi, quy định này rất khó thực hiện bởi vì mỗi điểm thi có rất đông thí sinh. Chưa kể, thí sinh ở TP có nhiều vật dụng, thiết bị hơn. “Chúng ta phải tính toán vì nếu như năm nay phòng chống thiết bị gian lận công nghệ cao có khả năng thu phát 25 mét nhưng năm sau lên tới 50 mét thì phải làm thế nào?”, ông Hiếu đặt câu hỏi.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định, quy định để thiết bị có khoảng cách tối thiểu 25 mét là do khuyến cáo của cơ quan công an đưa ra, đề nghị các địa phương khắc phục khó khăn, có giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.