'Quỷ ăn tạng 3' hất văng loạt phim Việt nhưng gây hụt hẫng

TPO - Phần ba của thương hiệu kinh dị của Thái Lan đang bùng nổ tại Việt Nam, song chất lượng lại chưa được như kỳ vọng. "Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng" thiên về bi kịch và tình thân hơn là nỗi sợ, khiến nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng, chưa đủ "đô" như kỳ vọng.

Quỷ ăn tạng là thương hiệu ăn khách tại Việt Nam. Sau ba ngày, phần 3 của Tee Yod thu hơn 50 tỷ đồng - thành tích đáng gờm của phim kinh dị nước ngoài ra rạp Việt Nam.

Tác phẩm của Thái Lan cản đường nhiều tựa phim Việt. Doanh thu và số suất chiếu bỏ xa Tử chiến trên không, Chị ngã em nâng và Tay anh giữ một vì sao, dự kiến tăng mạnh đến cuối tuần.

Sau hai phần phim gây ám ảnh phòng vé châu Á, Tee Yod 3: Quỷ Ăn Tạng khép lại hành trình của loạt phim kinh dị nổi tiếng Thái Lan. Lần trở lại, Yod tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng trong rừng sâu, nhưng thay vì chỉ tập trung vào yếu tố hù dọa, phần 3 hướng đến việc lý giải nguồn gốc của quỷ ăn tạng.

Cốt truyện gặp quỷ, những cú dọa ma quen thuộc

Tee Yod 3 mở đầu với biến cố lớn khi cô em út Yee (Natcha Nina Jessica Padovan) bị thế lực siêu nhiên bắt cóc. Anh trai cả Yak (Nadech Kugimiya) cùng các anh em Yad, Yos và Yod buộc lên đường tìm kiếm em gái. Hành trình đưa họ đến ngôi làng hẻo lánh mang tên Bongsanodbiang, nơi được đồn đại là chốn ngự trị của những linh hồn dữ.

Các nhân vật dần phát hiện rằng Yee là mắt xích quan trọng trong lời nguyền Tee Yod kéo dài hàng chục năm. Những mảnh ghép quá khứ được hé lộ, cho thấy quỷ ăn tạng không chỉ là sinh vật gieo rắc nỗi sợ, mà còn là biểu tượng cho hận thù, chiến tranh và tội lỗi giữa con người với nhau.

Điểm khác biệt của Tee Yod 3 nằm ở việc phim không còn chỉ kể chuyện ma đơn thuần. Đằng sau lớp vỏ kinh dị là câu chuyện về sự chuộc lỗi và khát khao được giải thoát khỏi quá khứ. Điều này khiến phần phim mang màu sắc bi thương và nhân văn hơn.

Dù được quảng bá là phần phim “nâng cấp toàn diện”, Tee Yod 3 vẫn đi theo mô-tuýp quen thuộc: Nhóm nhân vật tiến sâu vào khu rừng ma ám, lần lượt đối mặt với hiện tượng siêu nhiên, dần khám phá bí ẩn của lời nguyền. Sự lặp lại này khiến nhịp phim ở nửa đầu khá dễ đoán. Các phân đoạn đi rừng, bị ma dắt liên tục tái diễn, đôi chỗ gây nhàm chán.

Tee Yod 3 tiếp tục tập trung vào những màn dọa ma đặc trưng phim kinh dị Thái Lan.

Điểm đáng khen là đạo diễn vẫn duy trì được nhịp căng thẳng vừa đủ để khán giả không rời mắt khỏi màn ảnh. Các yếu tố lịch sử, chiến tranh được đan xen khéo léo, khiến Tee Yod 3 mang dáng dấp của một phim kinh dị - xã hội hơn là cuộc đối đầu giữa người và ma.

Nếu từng ấn tượng với những cảnh hù dọa thót tim của hai phần trước, khán giả vẫn tìm thấy cảm giác quen thuộc trong Tee Yod 3. Không gian rừng sâu, tiếng gió hú, tiếng chuông bùa và những câu thì thầm “Tee Yod” vẫn dọa được người xem. Sự im lặng kéo dài trước mỗi cú hù khiến khán giả vừa căng thẳng vừa bị dẫn dắt. Nhạc phim cũng được xử lý, lồng ghép phù hợp.

Các pha jump scare trong phim được dàn dựng chắc tay, có tiết chế. Phân cảnh Yak lần theo dấu vết của Yee trong đêm, âm thanh quỷ xuất hiện của quỷ là một trong những cảnh đáng nhớ nhất. Phim vẫn giữ được phong cách hù dọa “rất Thái Lan”, rùng rợn và khiến người xem đề phòng.

Tuy nhiên, phần kỹ xảo CGI lại gây tranh cãi. Một số cảnh quỷ lộ diện bị đánh giá thiếu độ chân thực so với những phần trước. Nếu phần một chinh phục khán giả bằng độ chân thật của hóa trang, thì phần 3 đôi lúc khiến khung hình mất tự nhiên vì hiệu ứng kỹ thuật số quá rõ.

Chưa bùng nổ như kỳ vọng

Điểm sáng lớn nhất của Tee Yod 3 nằm ở diễn xuất. Nadech Kugimiya tiếp tục khẳng định vị thế nam chính hàng đầu của điện ảnh Thái với vai Yak, người anh cả mang trong mình cả nỗi sợ, sự day dứt và tình yêu thương vô điều kiện dành cho em gái. Những cảnh Yak hoảng loạn, tuyệt vọng khi đối diện với quỷ hay khoảnh khắc anh quỵ xuống vì mất người thân được Nadech thể hiện chân thực.

Tuy nhiên, “ngôi sao” thật sự của phần phim lại là Natcha Nina Jessica Padovan trong vai Yee.

Từ một cô em út yếu đuối, nhân vật Yee trở thành trung tâm của toàn bộ câu chuyện. Những cảnh cô bị quỷ ám, vùng vẫy giữa ranh giới người và ma được thể hiện bằng ánh mắt và biểu cảm rất tự nhiên. Diễn xuất của Nina là yếu tố khiến khán giả đồng cảm thay vì chỉ sợ hãi. Nhân vật Yee đã giúp phần 3 có linh hồn và sức nặng cảm xúc rõ rệt hơn.

Các vai phụ như Yad, Yos hay pháp sư làng đều tròn vai, tuy chưa đủ chiều sâu. Song, sự tương tác giữa các anh em trong gia đình tạo cảm giác gắn bó, giúp phim không trượt khỏi mạch “kinh dị nhưng ấm áp”.

Diễn xuất và sức hút của dàn cast cứu thương hiệu kinh dị.

Khác với những phần trước, Tee Yod 3 không chỉ hù dọa gây sợ, mà còn muốn khiến người xem suy ngẫm. Khi nguồn gốc của quỷ ăn tạng được tiết lộ, khán giả nhận ra rằng đó không chỉ là một linh hồn ác độc, mà là kết tinh của oán hận, chiến tranh và những tội lỗi con người gây ra.

Đạo diễn lồng ghép yếu tố lịch sử Thái Lan, gợi nhắc về thời kỳ xung đột và mất mát. Dưới lớp kinh dị là thông điệp sống tử tế và trân trọng lẫn nhau. Yếu tố nhân văn này khiến Tee Yod 3 vượt qua giới hạn của phim kinh dị giải trí. Tuy nhiên, cũng vì tập trung khai thác cảm xúc, cường độ kinh dị của phim bị giảm, khiến người xem mang cảm giác "hụt hẫng", không đã như hai phần đầu.

Điểm trừ của Tee Yod 3 nằm ở nhịp kể đôi khi rời rạc, một số chi tiết thừa thãi khiến thời lượng gần hai tiếng trở nên dài hơn cần thiết. Việc “buff” sức mạnh cho phe chính diện ở nửa cuối phim cũng khiến cuộc đối đầu với quỷ mất đi phần gay cấn. Phim khép lại khá trọn vẹn, nhưng chưa đủ thỏa mãn kỳ vọng của những ai chờ đợi cái kết bùng nổ.

Một số nhà phê bình cho rằng Tee Yod nên dừng lại ở phần 2, nơi nỗi sợ đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ khác, phần 3 đã hoàn thành sứ mệnh khép lại câu chuyện về quỷ ăn tạng. Nếu có phần phim tiếp theo, khả năng cao vũ trụ "Quỷ ăn tạng" phải khai thác tuyến nhân vật mới.



