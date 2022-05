Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư 5 dự án đường bộ lớn

TP - Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và chủ trương đầu tư 5 dự án đường bộ lớn, trong đó có Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Chiều 20/5, Văn phòng Quốc hội (VPQH) tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ nhiệm VPQH Vũ Minh Tuấn cho biết, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 23/5. Dự kiến Quốc hội sẽ họp tập trung trong 19 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 16/6/2022).

Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020... Về các dự án đầu tư, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án, gồm: Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 TPHCM; Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu; Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Liên quan nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Quốc hội sẽ có 2,5 ngày cho hoạt động này.

“Đến thời điểm hiện nay chúng tôi đã nhận được 18 báo cáo của các đoàn đại biểu Quốc hội, có 29 nhóm vấn đề chất vấn liên quan đến Thủ tướng, TAND Tối cao, 14 Bộ trưởng, trưởng ngành”, Tổng Thư ký Quốc hội thông tin.

Trả lời câu hỏi của báo chí về 3 dự án luật, gồm: Luật Bảo đảm an ninh trật tự cơ sở; Luật Giao thông đường bộ và Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, 3 dự án luật trên đã được đưa vào chương trình và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Sau khi Quốc hội thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu thăm dò ý kiến, xin ý kiến đại biểu có tách Luật Giao thông đường bộ và Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ hay không?

“Quốc hội chưa quyết mà đây mới chỉ thăm dò, thì đa số đề nghị không tách luật. Trên cơ sở kết quả thăm dò, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản thông báo ý kiến đối với 3 dự án luật này, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết.

Theo ông Giang, sau kỳ họp thứ 10, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo là Bộ Công an, Bộ GTVT nghiên cứu tiếp thu ý kiến và ý kiến đại biểu để tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội.

Trong Nghị quyết của Chính phủ, có nêu vấn đề rất quan trọng là đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo Bộ Chính trị trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo Quốc hội.

