Quảng Ngãi: Nhà máy Bột - Giấy VNT19 sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến nhất hiện nay

TPO - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa phê bình nghiêm khắc hàng loạt nhà thầu, đơn vị liên quan do chậm trễ trong triển khai công việc tại dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan chấn chỉnh để hoàn thành dự án trước ngày 30/4 tới.

TPO - Chiều 7/4, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò, TikTok Việt Nam tổ chức chương trình Talk show “Cửa Lò - Tinh hoa của biển” và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác quảng bá du lịch Nghệ An trên ứng dụng TikTok.

TPO - Thị trường vàng thế giới đang rơi vào chu kỳ giảm giá. Đà giảm này do đồng USD tăng mạnh so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Chỉ số DXY, đo lường biến động đồng USD so với 6 đồng tiền chính trên thế giới, tăng vọt lên ngưỡng 99,5 điểm. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn neo giữ mức cao.