Quảng Nam thanh tra 6 dự án bất động sản

TPO - Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức thanh tra trong 45 ngày để làm rõ việc chấp hành các quy định của nhà nước tại 6 dự án bất động sản trên địa bàn các huyện Phú Ninh, Duy Xuyên, Quế Sơn.

Ngày 6/10, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa công bố quyết định thanh tra tại các dự án khai thác quỹ đất và các dự án được nhà nước giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm khai thác quỹ đất (Dự án kinh doanh bất động sản).

Nội dung tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước đối với các dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến thời điểm hiện nay.

Các dự án nằm trong danh sách thanh tra gồm: Dự án Khu phố chợ Chiên Đàn (huyện Phú Ninh) do Công ty CP Địa ốc Newland Quảng Nam thực hiện.

Tại huyện Duy Xuyên đoàn sẽ thanh tra 2 dự án, gồm Dự án khu dân cư Đông Yên; Dự án Khu Thương mại - Dịch vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm do Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất huyện Duy Xuyên thực hiện.

Trên địa bàn huyện Quế Sơn thanh tra 3 dự án là Dự án khu dân cư Bà Rén, xã Quế Xuân 1 do Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất huyện Quế Sơn thực hiện; Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Mở rộng Khu dân cư số 2 do Công ty TNHH Nhật Huy - nay là Công ty CP Nhật Huy Group thực hiện và Dự án Khu phố chợ Đông Phú do Liên danh Công ty CP XD&TM 591 và Công ty CP An Thịnh thực hiện.

Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Đỏ, Phó chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ tiến hành thanh tra trong thời gian 45 ngày làm việc.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, đối với các dự án bất động sản trên, các vấn đề có liên quan trước và sau thời điểm thanh tra đều được kiểm tra làm rõ.