Hàng trăm căn hộ chung cư The Golden An Khánh bị dừng cấp sổ

TPO - Khoảng 150 căn hộ tại chung cư 18T1 và 18T2 The Golden An Khánh (Hà Nội) bị dừng cấp sổ đỏ do chưa giải quyết được các vướng mắc và thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội.

150 căn hộ bất ngờ bị "treo" sổ đỏ Phản ánh đến báo Tiền Phong, nhiều hộ dân tại chung cư 18T1 và 18T2 The Golden An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, họ chuyển về đây sinh sống từ năm 2016, tuy nhiên đến nay vẫn còn khoảng 150 căn hộ chưa được cấp sổ đỏ. Nguyên nhân do chủ đầu tư cùng các bên có liên quan chưa giải quyết, tháo gỡ xong các vướng mắc và thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội. Được biết, 2 tòa nhà 18T1, 18T2 thuộc dự án khu đô thị mới Nam An Khánh do Công ty CP Sông Đà - Hoàng Long làm chủ đầu tư. Cư dân nhận bàn giao căn hộ và thanh lý hợp đồng mua bán từ năm 2016. Theo thông báo số 3638 của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội ngày 25/3/2021, dự án này bị tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp sổ hồng các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) của chủ đầu tư đối với lô đất HH6 (lô đất hiện đang có 2 toà 18T1 và 18T2 mà cư dân phản ánh - PV). Việc kiểm tra này thực hiện theo kết luận Thanh tra số 4052/KL-TTTP ngày 6/11/2017. Cụ thể, kết luận Thanh tra số 4052 về dự án Golden An Khánh Lô HH6 có nội dung: "Diện tích sàn xây dựng công trình điều chỉnh lên thành 188.412m2; giảm tỷ trọng sàn dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê và tăng tỷ trọng nhà ở, hệ số sử dụng đất 7.89 lần. Thanh tra TP Hà Nội thấy cần xem xét nghĩa vụ tài chính của Công ty CP Sông Đà Hoàng Long theo quy định của pháp luật (nếu có) khi thực hiện dự án chung cư cao tầng dịch vụ thương mại HH6 trên lô đất HH6 thuộc khu đô thị Nam An Khánh". Kết luận thanh tra của Hà Nội cũng nêu rõ nội dung giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế Hà Nội và đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quy định của pháp luật (nếu có) của Công ty CP Sông Đà Hoàng Long đối với dự án khu chung cư cao tầng, dịch vụ thương mại tại Lô HH6 thuộc khu đô thị mới Nam An Khánh. Điều đáng nói, trong khoảng 4 năm tính từ ngày có Kết luận thanh tra số 4052 ngày 6/11/2017 của Thanh tra TP Hà Nội đến thời điểm Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội ra văn bản tạm dừng đã có hơn 1.500 căn hộ được cấp sổ. Và còn khoảng 150 căn hộ chưa cấp sổ bị tạm dừng. Do đó, đại diện cư dân kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục cấp sổ đỏ cho các căn hộ còn lại như đối với hơn 90% trường hợp đã được cấp trước đó để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cư dân. Chậm kiểm tra, rà soát nghĩa vụ tài chính bổ sung Theo tìm hiểu của PV, kể từ khi có kết luận Thanh tra số 4052 năm 2017, đến nay đã 7 năm và trong khoảng thời gian này, Hà Nội đã nhiều lần có văn bản đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện kết luận thanh tra này. Cụ thể, ngày 23/12/2021, Thanh tra TP Hà Nội có văn bản báo cáo UBND TP về việc thực hiện sau thanh tra, kiểm tra đối với dự án The Golden An Khánh. Tại văn bản này, Thanh tra TP Hà Nội cho biết, trong 7 sở, ngành và cơ quan, đơn vị phải thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra chỉ có 4 đơn vị đã thực hiện, còn 3 đơn vị chưa thực hiện. Do đó, cơ quan thanh tra tiếp tục kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chậm thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra TP và chỉ đạo của UBND TP về xử lý sau thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kết luận của Thanh tra TP. Đồng thời, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại các văn bản trước đó về xử lý sau thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, Công ty CP Sông Đà Hoàng Long và các bên liên quan vẫn chưa giải quyết, tháo gỡ vướng mắc và thực hiện kết luận thanh tra để làm cơ sở tiếp tục cấp sổ cho người dân theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Liên quan đề nghị tiếp tục cấp sổ đỏ cho cư dân dự án này, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội vừa có văn bản 10613 ngày 21/8/2024 cho biết, đơn vị này đã đề nghị công ty CP Sông Đà Hoàng Long liên hệ với Sở TN&MT để thực hiện kiểm tra, rà soát xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quy định của pháp luật (nếu có) theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và kết luận của thanh tra TP Hà Nội về dự án The Golden An Khánh. Tuy nhiên, đến nay Công ty CP Sông Đà Hoàng Long chưa có báo cáo về việc việc khắc phục các nội dung nêu trên do vậy Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội không có sơ sở báo cáo và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án. Để có cơ sở xem xét việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ với chủ đầu tư, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp tục đề nghị Công ty CP Sông Đà Hoàng Long khẩn trương liên hệ với Sở TN&MT để thực hiện kiểm tra, rà soát xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quy định của pháp luật (nếu có). Sau khi có kết quả được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính vào ngân sách Nhà nước (nếu có), Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội sẽ báo cáo Sở TN&MT tiếp tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở tại dự án theo quy định. Sau khi nhận được văn bản của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, ngày 9/9/2024, Công ty CP Sông Đà Hoàng Long có văn bản gửi Sở TN&MT Hà Nội đề nghị, công ty này nộp trước số tiền hơn 6,6 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho diện tích lô đất HH6. Đồng thời, trong thời gian chờ kết luận của Sở TN&MT Hà Nội để thực hiện kiểm tra, rà soát nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quy định của pháp luật (nếu có), Công ty CP Sông Đà Hoàng Long đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ với chủ đầu tư tại dự án khu chung cư cao tầng dịch vụ thương mại HH6. 