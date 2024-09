Quảng Nam cho học sinh nghỉ học tránh mưa lũ

TPO - Học sinh Quảng Nam nghỉ học ngày 19/9 để đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lũ.

Chiều tối 18/9, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lũ.

Theo đó, Sở đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT, PTDTNT tỉnh, Trung tâm GDTX thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 19/9. Đồng thời phân công trực ban và báo cáo kịp thời tình hình mưa bão, lũ quét, các thiệt hại và biện pháp khắc phục về Sở GDĐT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết, 24 giờ qua địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa nhiều nơi đạt 100-200 mm.

Tại thành phố Tam Kỳ, một số tuyến đường ngập sâu, có vị trí ngập khoảng nửa mét khiến nhiều phương tiện lưu thông khó khăn. Nhiều đoạn ngập nước sâu, khiến nhiều phương tiện đành phải quay đầu để tìm đường khác để lưu thông.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước, TP.Hội An, TP.Tam Kỳ, TX. Điện Bàn đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước.