Quảng Nam cảnh báo lũ quét, sạt lở

TPO - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam tối ngày 12/9 phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ trưa đến tối qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to như: Đại Chánh 61,8 mm (huyện Đại Lộc); Đầu Mối Hồ Trung Lộc 36,8 mm (huyện Nông Sơn); Điện Hồng 33,6 mm (thị xã Điện Bàn); Sông Trà 47 mm (huyện Hiệp Đức); Trà Leng 77,4 mm, Khu TDC Tắk Pát, xã Trà Leng 55,4 mm (huyện Nam Trà My).

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My, thị xã Điện Bàn đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương, đặc biệt là các huyện Bắc Trà My (TT Trà My, Trà Bui, Trà Đốc, Trà Đông, Trà Dương, Trà Giác, Trà Giang, Trà Sơn, Trà Tân, Trà Kót); Đông Giang (A Ting); Hiệp Đức (Bình Lâm, Bình Sơn, Hiệp Hòa, Phước Gia, Phước Trà, Sông Trà); Duy Xuyên (Duy Hòa); Nam Trà My (Trà Don, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Mai, Trà Tập); Phước Sơn (Phước Hiệp); Tiên Phước (thị trấn Tiên Kỳ, Tiên An, Tiên Hiệp, Tiên Lãnh, Tiên Lập, Tiên Lộc, Tiên Ngọc, Tiên Sơn).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Trước đó, nhằm chủ động ứng phó trong mùa mưa bão, tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh. Phương án ứng phó, di dời dân tích trữ lương thực, nhiên liệu, chỗ neo đậu an toàn cho tàu thuyền được chi tiết đối với các tình huống ngập lụt, sạt lở đất, ứng phó bão, siêu bão. Phương án phê duyệt được phổ biến cho các địa phương trên địa bàn để chủ động trong mùa mưa bão.