ĐH Duy Tân đào tạo Công nghệ Sinh học, Dược sĩ với xếp hạng 251-300 thế giới theo QS Ranking

Sinh viên Lê Thị Thanh My (năm 3) là đồng tác giả của bài báo “Rapid in vitro propagation and bioactive compounds evaluation in Polygonum multiflorum Thunb” đăng trên Plant Cell, Tissue and Organ Culture (Q1, IF: 2.3) năm 2024 với nghiên cứu tìm ra môi trường tối ưu nhất để nhân nhanh cây Hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb) qua nuôi cấy trong ống nghiệm (in vitro), đồng thời đánh giá các hoạt chất sinh học của giống cây - một dược liệu quý có giá trị cao trong y học cổ truyền, mở ra tiềm năng lớn cho ngành Dược phẩm nước nhà.