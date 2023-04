Quán karaoke cuối cùng còn lại ở Ninh Bình phải đóng cửa

TPO - Ngày 18/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu quán karaoke duy nhất còn lại trên địa bàn tạm dừng hoạt động vì không đáp ứng được quy định mới về PCCC, hiệu lực năm 2023. Trước đó, 208 quán karaoke trên địa bàn tỉnh đã phải đóng cửa vì không đảm bảo điều kiện PCCC.

Trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Vũ Văn Tòng, Phó trưởng Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 209 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Trước đây, có 1 cơ sở vừa mới xây dựng xong và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định để được hoạt động. 208 cơ sở còn lại đang bị đình chỉ hoạt động hoặc do chủ cơ sở chủ động xin tạm dừng hoạt động để khắc phục các điều kiện về PCCC.

“Tuy nhiên khi cơ quan thẩm quyền ban hành quy định mới về PCCC, hiệu lực năm 2023, cả cơ sở duy nhất còn lại phải đóng cửa do không đủ điều kiện về PCCC”, ông Tòng nói

Vẫn theo thượng tá Vũ Văn Tòng, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố để tăng cường kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC, đặc biệt là giấy phép kinh doanh, hệ thống cửa thoát nạn, hệ thống điện, quản lý nguồn nhiệt, nguồn lửa, hệ thống báo cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường.

Kết quả, lực lượng chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hàng loạt cơ sở không đảm bảo đủ các điều kiện về an toàn PCCC. Dù đã có các biện pháp kiểm tra và đình chỉ hoạt động của cơ quan chức năng, thì vẫn có những cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vẫn lén lút hoạt động tại các địa phương như TP Ninh Bình, TP Tam Điệp, huyện Hoa Lư, huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn... đang trong thời gian tạm dừng hoạt động nhưng vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách hát, đặc biệt là vào ban đêm.