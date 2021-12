Quá khắt khe phòng dịch có thể mất đi cơ hội phát triển du lịch

TPO - Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp lữ hành đảm bảo hài hòa phòng chống dịch và tạo điều kiện thuận lợi nhất du lịch giữa các địa phương với nhau. Tránh vì quá khắt khe phòng chống dịch mà mất đi cơ hội phát triển du lịch.

Chiều 17/12, UBND thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề “Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương”.

Hai năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề, nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của các nước trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam và du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề “Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương” nhằm góp phần từng bước khôi phục lại ngành du lịch Thủ đô sau ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động du lịch tăng nguồn khách hàng, vượt qua khó khăn, tạo đà phục hồi phát triển du lịch trong thời gian tiếp theo. Đồng thời thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, câu lạc bộ, các khu điểm du lịch và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố và một số tỉnh có tiềm năng về du lịch nhằm xây dựng, phát triển chuỗi sản phẩm du lịch mới.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, du lịch Hà Nội giai đoạn 2016 - 2019 có mức tăng trưởng trung bình khoảng 10,1%/năm, năm sau cao hơn năm trước.

Tuy nhiên, 2 năm qua đại dịch COVID-19 làm nhiều ngành kinh tế khó khăn, trong đó du lịch là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thúc đẩy du lịch là cứu cánh cho các đơn vị lữ hành hiện nay, do đó Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối nhằm thiết lập "hành lang xanh" cùng 11 tỉnh, thành phố phát triển du lịch trong giai đoạn "bình thường mới".

Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định, việc liên kết 12 tỉnh thành phát triển du lịch an toàn rất phù hợp trong kế hoạch của Bộ chủ đề: " An toàn điểm đến - Trải nghiệm trọn vẹn". Định hướng chung 2021- 2022, du lịch nội địa sẽ là trọng tâm, đặt yếu tố an toàn hàng đầu.

Ông Việt đề nghị lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp lữ hành đảm bảo hài hòa phòng chống dịch và tạo điều kiện thuận lợi nhất du lịch giữa các địa phương với nhau. Rà soát, thống nhất cách đi lại để các doanh nghiệp có thể chủ động lên kế hoạch cho chuyến đi một cách an toàn hiệu quả. "Tránh vì quá khắt khe phòng chống dịch mà mất đi cơ hội phát triển du lịch", ông Việt nói.

Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL cho rằng, đây là sự khởi đầu cho kết nối nội địa của các tỉnh, thành phố trong cả nước, dần hướng đến mở cửa du lịch quốc tế. Đây là tiền đề giúp Việt Nam duy trì được danh hiệu điểm đến hàng đầu châu Á và các giải thưởng du lịch danh giá khác.