Poster Tinh Hà “Say Hi” gây tranh cãi vì thiếu đầu tư so với Anh Trai “Say Hi”

Đức Trung

HHTO - Sau khi công bố danh sách các nghệ sĩ đầu tiên tham gia chương trình, show âm nhạc thực tế Tinh Hà “Say Hi” bắt đầu gây tranh cãi vì phần thiết kế poster bị nhiều khán giả cho là quá đơn điệu.

Sáng 28/5, những anh trai đầu tiên góp mặt tại chương trình Tinh Hà “Say Hi” đã chính thức lộ diện bao gồm: Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ, Jaysonlei, CoolKid. Đây đều là những cái tên đã được cộng đồng mạng dự đoán từ trước nên không tạo quá nhiều bất ngờ về mặt đội hình. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn luận nhiều hơn lại nằm ở phần hình ảnh công bố nghệ sĩ.

Những anh trai đầu tiên góp mặt tại chương trình Tinh Hà “Say Hi” đã chính thức lộ diện.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng những tấm poster này có thiết kế khá cơ bản, không đủ gây ấn tượng. Không ít khán giả nhận ra chương trình sử dụng lại một vài hình ảnh cũ của các Anh trai thay vì thực hiện bộ ảnh theo concept mới. Một số bình luận thẳng thắn nhận xét poster “trông như fanmade” vì thiếu sự đầu tư về mặt hình ảnh. Việc mỗi nghệ sĩ sử dụng một kiểu ảnh khác nhau cũng khiến tổng thể poster bị đánh giá thiếu đồng nhất.

Các poster công bố nghệ sĩ của Tinh Hà “Say Hi” nhanh chóng bị đem ra so sánh với Anh Trai “Say Hi” 2025Em Xinh “Say Hi” - hai chương trình từng gây ấn tượng nhờ bộ ảnh giới thiệu được đầu tư bài bản, có concept rõ ràng ngay từ những đợt công bố nghệ sĩ đầu tiên.

Dù vậy, không ít khán giả cũng lên tiếng bênh vực ê-kíp chương trình. Nhiều ý kiến cho rằng sau hiệu ứng từ Vũ Trụ “Say Hi”, các nghệ sĩ hiện đều sở hữu lịch trình hoạt động dày đặc hơn trước, khó có thể sắp xếp được thời gian cho những bộ ảnh mới. Trong bối cảnh quá trình sản xuất diễn ra gấp rút, việc tận dụng lại hình ảnh cũ được xem là giải pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ truyền thông cho chương trình.

Nhiều ý kiến cho rằng sau hiệu ứng từ Vũ Trụ “Say Hi”, các nghệ sĩ hiện đều sở hữu lịch trình hoạt động dày đặc hơn trước.

Trước đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 cũng từng nhận nhiều phản ứng trái chiều khi tung poster giới thiệu 5 "Anh tài" đầu tiên. Tuy nhiên, ở những đợt công bố sau, chương trình đã nhanh chóng thay đổi phong cách thiết kế và nhận về nhiều đánh giá tích cực hơn từ khán giả. Vì vậy, không ít người theo dõi Tinh Hà “Say Hi” hiện cũng kỳ vọng chương trình sẽ sớm mang đến những poster được đầu tư chỉn chu hơn, tương xứng với sức hút của mùa quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật thuộc Vũ Trụ “Say Hi”.

