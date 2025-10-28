PMI hợp tác cùng nhiều quốc gia ngăn chặn giới trẻ tiếp cận thuốc lá

Là tập đoàn toàn cầu về hàng tiêu dùng, gồm các sản phẩm thuốc lá và nicotine, việc ngăn chặn giới trẻ tiếp cận các sản phẩm này đã trở thành một trong những chiến lược dài hạn của Philip Morris International (PMI) và phát triển theo hướng ngày càng chặt chẽ.

Phối hợp chặt chẽ cùng chính phủ Mỹ để giám sát và ngăn chặn giới trẻ sử dụng

Mới đây nhất, tại Hoa Kỳ, PMI Mỹ khởi động chiến dịch “Invested in Responsibility” (tạm dịch: Đầu tư vào trách nhiệm), nhằm tăng cường nhận thức về việc tuân thủ độ tuổi sử dụng sản phẩm thuốc lá và nicotine từ 21 tuổi trở lên. Chiến dịch này kết nối các tổ chức chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp tư nhân, hướng đến mục tiêu xây dựng một chuỗi cung ứng và phân phối có trách nhiệm.

Khởi động từ tháng 09/2025, “Đầu tư vào trách nhiệm” là một phần trong các nỗ lực của PMI trên toàn cầu trong việc thực hiện cam kết ngăn chặn thanh thiếu niên tiếp cận và sử dụng sản phẩm thuốc lá và nicotine thông qua nền tảng toàn diện gồm 10 điểm chạm.

Trước hết, PMI tận dụng lợi thế khoa học và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo để triển khai công nghệ xác minh độ tuổi trên các nền tảng trực tuyến, giúp hạn chế việc truy cập thông tin sản phẩm từ những đối tượng chưa đủ điều kiện. Đây là bước quan trọng để ngăn ngừa tiếp cận không phù hợp và bảo vệ người dùng.

Để hỗ trợ các nhà bán lẻ, PMI đầu tư vào công nghệ xác thực tuổi tại điểm bán, giúp kiểm soát tốt hơn và hạn chế rủi ro trong giao dịch trực tiếp. PMI cũng cam kết không hợp tác với người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm và chủ động yêu cầu gỡ bỏ các nội dung không phù hợp do người dùng hoặc bên thứ ba đăng tải trên các nền tảng trực tuyến.

Đối với nhân sự, PMI đào tạo nhân viên bán lẻ về quy trình xác minh độ tuổi và trách nhiệm xã hội, giúp họ thực hiện đúng quy định trong mọi giao dịch. Cuối cùng, tập đoàn thường xuyên tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các điểm bán lẻ để đảm bảo mọi quy định được thực hiện nghiêm túc, ngăn ngừa vi phạm ngay từ đầu.

Các công cụ mà PMI ứng dụng để ngăn chặn giới trẻ tiếp cận sản phẩm, gồm chương trình đào tạo nhân viên bán lẻ “21+U”, truyền thông tại điểm bán “WeCard” và công nghệ xác định độ tuổi “TruAge”. (Ảnh: uspmi.com)

Các sản phẩm thuốc lá không khói của PMI đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) kiểm nghiệm và cấp phép kinh doanh với chỉ định là sản phẩm thuốc lá “Điều chỉnh mức độ nguy cơ – Giảm thiểu phơi nhiễm với các chất gây hại”. Do vậy, tập đoàn này buộc phải thực hiện các quy định của FDA và cơ quan quản lý liên quan một cách nghiêm túc để tăng tính cam kết về chất lượng sản phẩm và sự an toàn cho người tiêu dùng.

Theo đó, PMI Mỹ theo dõi sát sao các báo cáo về thói quen sử dụng của người dưới 21 tuổi, dựa trên dữ liệu từ Khảo sát Thuốc lá Thanh thiếu niên Quốc gia được công bố bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và FDA. Đồng thời, công ty cũng hỗ trợ chương trình “Mystery Shopping” (tạm dịch: Người mua hàng bí mật) của FDA, trong đó các viên chức sẽ giả làm khách hàng đến các cửa hàng nhằm đánh giá mức độ tuân thủ nghiêm ngặt của các nhà bán lẻ với quy định chỉ cung cấp sản phẩm nicotine cho người ở độ tuổi hợp pháp tối thiểu trở lên (theo luật Mỹ là 21 tuổi).

Linh hoạt trong chiến lược để song hành cùng chính phủ

Vì là tập đoàn kinh doanh trên toàn cầu do vậy và chính sách mỗi quốc gia khác nhau, để trở thành một phần của các giải pháp trong chiến lược kiểm soát thuốc lá của từng quốc gia, cũng như xây dựng môi trường kinh doanh bền vững, PMI luôn duy trì sự linh hoạt trong chiến lược.

Điển hình, từ năm 2019, khi Tổng thống Donald Trump nâng độ tuổi hợp pháp được mua các sản phẩm thuốc lá tại Mỹ từ 18 lên 21, PMI đã công khai cam kết không bán sản phẩm cho người dưới 21 tuổi và triển khai các biện pháp thực thi chặt chẽ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định này.

“Việc ngăn người chưa đủ tuổi tiếp cận sản phẩm là yếu tố then chốt để PMI tiến gần hơn tới tương lai không khói thuốc. Mục tiêu hỗ trợ người trưởng thành từ bỏ thuốc lá truyền thống của chúng tôi có liên quan chặt chẽ đến việc đảm bảo các sản phẩm không khói không rơi vào tay những người dưới 21 tuổi,” ông J.B. Simko, Giám đốc Bộ phận Ngăn chặn Trẻ vị thành niên của PMI Mỹ.

Ông J.B. Simko, Giám đốc bộ phận Ngăn chặn Trẻ vị thành niên của PMI Mỹ nói về Chiến dịch “Đầu tư vào trách nhiệm”. Ảnh: Modern Counsel.

PMI Mỹ cũng thường xuyên rà soát các kết quả kiểm tra, thực hiện các biện pháp phối hợp với đối tác bán lẻ và Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, nhằm ngăn chặn việc bán sản phẩm trái phép hiện diện tràn lan trên thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng và nguy hiểm cho xã hội.

Tại Hy Lạp, liên doanh của PMI – công ty Papastratos – thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, bao gồm Bộ Y tế và Bộ Quản trị Kỹ thuật số & Trí tuệ Nhân tạo, để triển khai chương trình toàn quốc hướng đến cả đối tác bán lẻ và người tiêu dùng. Cụ thể, Papastratos đã hỗ trợ chứng nhận và biển báo tại cửa hàng cho 20.000 nhà bán lẻ, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm cho cộng đồng qua các chiến dịch truyền thông.

Tại Serbia, PMI cũng phối hợp với Cục Quản lý Thuốc lá và Cơ quan Thanh tra Thương mại triển khai các chiến dịch nâng cao nhận thức, đồng thời đẩy mạnh thông tin về các hình phạt nhằm tăng cường tính răn đe và khuyến khích văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm trong cộng đồng.

Nhờ những nỗ lực không ngừng tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, hiện 99% sản lượng sản phẩm toàn cầu của PMI đã được bao phủ bởi các chương trình ngăn chặn thanh thiếu niên tiếp cận sản phẩm tại các kênh bán lẻ gián tiếp, theo báo cáo tích hợp năm 2024 của tập đoàn.