Phương Châu duy trì chứng nhận JCI Enterprise – Tiếp tục khẳng định chất lượng quốc tế bền vững trong chăm sóc sức khỏe

Hệ thống y tế đầu tiên tại Đông Nam Á và một trong 10 hệ thống trên thế giới duy trì danh hiệu JCI Enterprise, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi được công nhận đạt chuẩn JCI và RTAC – hai chứng nhận quốc tế hàng đầu về an toàn và chất lượng trong chăm sóc sức khỏe.

Tập đoàn Y tế Phương Châu vừa xác lập thêm một dấu mốc chất lượng đáng tự hào khi tiếp tục duy trì danh hiệu JCI Enterprise (Joint Commission International – Hoa Kỳ) – cấp độ chứng nhận cao nhất dành cho các hệ thống y tế có nhiều bệnh viện cùng đạt và vận hành đồng bộ theo chuẩn quốc tế.

Để duy trì danh hiệu JCI Enterprise, các bệnh viện trong hệ thống phải đạt chứng nhận JCI. Vì vậy, việc Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ) được công nhận đạt chuẩn JCI lần thứ hai không chỉ khẳng định năng lực duy trì chất lượng quốc tế ở mức cao nhất, mà còn là yếu tố then chốt giúp hệ thống Phương Châu tiếp tục giữ vững danh hiệu JCI Enterprise – biểu tượng toàn cầu về an toàn và chất lượng trong chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ) tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc tế JCI sau 3 năm.

Cùng thời điểm, lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản (IVF) cũng tiếp tục được quốc tế ghi nhận:

IVF Phương Châu Cần Thơ được công nhận chuẩn RTAC (Reproductive Technology Accreditation Committee – Úc) lần thứ 4 liên tiếp và IVF Phương Châu Sài Gòn (Bệnh viện Phương Nam) được tái công nhận lần thứ 2.

IVF Phương Châu Cần Thơ 4 năm liên tiếp đạt chứng nhận RTAC

Hai thành tích này không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn, mà còn mang lại lợi ích trực tiếp và rõ ràng cho người dân Việt Nam, khi mọi dịch vụ y tế và hỗ trợ sinh sản tại hệ thống Phương Châu đều vận hành theo chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất.

1. JCI Enterprise – Bảo chứng quốc tế cho hệ thống y tế đồng bộ và an toàn

JCI Enterprise là chứng nhận thể hiện sự đồng nhất về an toàn, quy trình điều trị và chất lượng phục vụ trên toàn hệ thống. Để đạt và duy trì chứng nhận này, mọi bệnh viện trong hệ thống Phương Châu phải đáp ứng hơn 1.200 tiêu chí JCI, bao gồm: an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, phẫu thuật, quản lý thuốc, quản trị rủi ro và trải nghiệm bệnh nhân.

Việc BVQT Phương Châu Cần Thơ được công nhận JCI lần hai là minh chứng cụ thể cho năng lực duy trì chuẩn quốc tế bền vững, đảm bảo người bệnh được chăm sóc an toàn và hiệu quả hơn:

• Giảm sai sót y khoa: quy trình nhận diện, điều trị, phẫu thuật đều được kiểm tra đa lớp.

• Đội ngũ y tế chuẩn quốc tế: bác sĩ và điều dưỡng được đào tạo, đánh giá định kỳ để đảm bảo chất lượng chăm sóc tối ưu.

• Bảo mật và tôn trọng người bệnh: toàn bộ hồ sơ, thông tin cá nhân được quản lý chặt chẽ theo tiêu chuẩn JCI.

2. RTAC – Chuẩn mực quốc tế về hỗ trợ sinh sản, mang hy vọng cho hàng ngàn gia đình Việt

Cùng với thành tựu JCI, lĩnh vực IVF Phương Châu tiếp tục được quốc tế công nhận với chuẩn RTAC (Úc) – một trong những hệ thống đánh giá nghiêm ngặt nhất thế giới dành cho trung tâm hỗ trợ sinh sản.

Nhờ đó, người dân Việt Nam có thể thực hiện IVF theo chuẩn Úc – New Zealand ngay trong nước, với lợi ích thiết thực:

• Quy trình minh bạch và an toàn: mọi khâu từ lưu trữ phôi, xét nghiệm, đến điều trị đều được giám sát độc lập.

• Cơ hội thành công cao hơn: nhờ quy trình tối ưu và sự phối hợp liên tục giữa các chuyên gia trong hệ thống.

• Tâm lý được đồng hành và hỗ trợ: người bệnh được chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

3. Vì người dân Việt – Chất lượng quốc tế không còn xa

Việc hệ thống y tế Phương Châu tiếp tục duy trì danh hiệu JCI Enterprise nhờ thành tựu BVQT Phương Châu Cần Thơ được công nhận JCI lần hai và hệ thống IVF được công nhận RTAC không chỉ là dấu ấn chuyên môn quốc tế, mà còn là cam kết bền vững của Tập đoàn Y tế Phương Châu đối với người dân Việt Nam: được thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn, chất lượng và nhân văn theo tiêu chuẩn quốc tế, ngay tại quê nhà.