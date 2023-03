'Phớt lờ' PCCC, loạt doanh nghiệp ở Bắc Ninh vẫn đưa công trình vào sử dụng

TPO - Loạt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị xử phạt hàng trăm triệu đồng do vi phạm về PCCC, đưa công trình vào sử dụng khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu Đức Thắng tại phường Đồng Kỵ (TP Từ Sơn) với số tiền 194 triệu đồng.

Theo đó, Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu Đức Thắng vi phạm PCCC với hàng loạt lỗi như: không lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC&CNCH; Không gửi báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về PCCC theo quy định; Cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mà không mua; Không xây dựng phương án chữa cháy; Không xây dựng phương án CNCH.

Thậm chí, Công ty đưa công trình vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC; Sử dụng người chưa được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC làm lực lượng chữa cháy cơ sở.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng xử phạt Công ty cổ phần thiết bị máy biến áp Việt Nam (BAVINA) trụ sở tại Dốc Sặt, tỉnh lộ 271, phường Trang Hạ (TP Từ Sơn) với số tiền 90 triệu đồng với hành vi đưa công trình vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt Công ty TNHH năng lượng VCD trụ sở tại khu đô thị HUD, phường Võ Cường (TP Bắc Ninh) số tiền 99,5 triệu đồng.

Công ty này vi phạm với các lỗi: Đưa hạng mục công trình và công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC; Sử dụng phương án chữa cháy chưa được phê duyệt; Không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH theo quy định.

Hay Công ty TNHH giấy Quốc Huy tại khu Dương Ổ, phường Phong Khê (TP Bắc Ninh) bị xử phạt với số tiền 96,5 triệu đồng. Công ty đã đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC; Không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH theo quy định;Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC định kỳ.

Công ty TNHH giấy Hà Thành trụ sở tại khu Đào Xá, phường Phong Khê (TP Bắc Ninh) cũng bị UBND tỉnh Bắc Ninh phạt 95,3 triệu đồng với các lỗi vi phạm: Đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định; Không kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét theo quy định của pháp luật…

Trước đó, hồi cuối năm 2022, Công an tỉnh Bắc Ninh công khai danh sách 385 cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động một phần hoặc toàn bộ do không đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định.

Đáng chú ý, trong danh sách này có nhiều công trình nhà ở xã hội, khách sạn và hàng trăm cơ sở sản xuất trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị “bêu tên”.

Có thể kể đến như, dự án nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp Bắc Từ Sơn của Công ty TNHH Môi Trường Xanh tại Phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn bị đình chỉ Công trình CT1. Đình chỉ khu nhà ở xã hội tại Dự án xây dựng trường mầm non Sao Mai và nhà ở xã hội trên đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường (TP Bắc Ninh) của Công ty Cổ phần thương mại và Vận tải Cường Thịnh.

Đình chỉ công trình khu nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại tại xã Yên Trung (huyện Yên Phong) của Công ty Cổ phần phát triển đô thị công nghiệp Bắc Kỳ; Đình chỉ khu vực nhà 7 tầng tại Dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (huyện Quế Võ) của Công ty cổ phần ĐTXD và TM Sao Hồng;…