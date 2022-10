Loạt công trình nhà ở xã hội, khách sạn ở Bắc Ninh bị 'bêu tên' vi phạm PCCC

TPO - Nhiều công trình nhà ở xã hội, khách sạn và hàng trăm cơ sở sản xuất tại loạt khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị “bêu tên” do không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

Công an tỉnh Bắc Ninh công khai danh sách 385 cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động một phần hoặc toàn bộ do không đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định.

Đáng chú ý, trong danh sách này có nhiều công trình nhà ở xã hội, khách sạn và hàng trăm cơ sở sản xuất trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị “bêu tên”.

Có thể kể đến như, dự án nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp Bắc Từ Sơn của Công ty TNHH Môi Trường Xanh tại Phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn bị đình chỉ Công trình CT1. Đình chỉ khu nhà ở xã hội tại Dự án xây dựng trường mầm non Sao Mai và nhà ở xã hội trên đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường (TP Bắc Ninh) của Công ty Cổ phần thương mại và Vận tải Cường Thịnh.

Đình chỉ công trình khu nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại tại xã Yên Trung (huyện Yên Phong) của Công ty Cổ phần phát triển đô thị công nghiệp Bắc Kỳ; Đình chỉ khu vực nhà 7 tầng tại Dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (huyện Quế Võ) của Công ty cổ phần ĐTXD và TM Sao Hồng;…

Đồng thời, đình chỉ Khu dịch vụ MIDAS CASINO GROUP – Tầng 2, tại khách sạn trên đường Ngô Gia Tự, phường Tiền An (TP Bắc Ninh); đình chỉ tầng 1,2, 3 Zone 4 và tầng 18 khu nhà B của Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ để bán trên đường An Dương Vương, phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh).

Ngoài ra, cơ quan chức năng đình chỉ, tạm đình chỉ hàng trăm cơ sở của các công ty trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như: Đình chỉ toàn bộ cơ sở của Công ty TNHH Green Wing Solar Technology Việt Nam và cơ sở của Công ty Cổ phần tập đoàn Công Hà tại KCN Quế Võ III; Đình chỉ toàn bộ cơ sở của Công ty TNHH Seo Jung Tech và Công ty TNHH JS Hitech Vina tại KCN Quế Võ; Đình chỉ toàn bộ cơ sở của Công ty TNHH Brilliance Electronics VN tại KCN Châu Phong; tạm đình chỉ toàn bộ cơ sở của Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka tại KCN Hanaka;…