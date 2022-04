Thanh tra phát hiện loạt khu đô thị, dự án nhà ở xây sai phép, chưa đủ điều kiện bàn giao

TPO - Qua thanh kiểm tra, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện loạt vi phạm hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng sai phép, không đủ điều kiện bàn giao nhà... tại nhiều dự án khu đô thị, khu nhà ở xã hội tại Bắc Ninh.

Bàn giao nhà chưa đủ điều kiện, chậm làm sổ hồng

Tại kết luận thanh tra UBND tỉnh Bắc Ninh trong công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng các lĩnh vực quy hoạch, thực hiện quy hoạch, hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016-2020, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) ở Bắc Ninh.

Cụ thể, qua thanh tra 7 dự án bất động sản, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện có những dự án thu tiền vượt giá trị theo quy định tương ứng với tiến độ, không thông báo rõ số lượng căn hộ để bán, cho thuê… bàn giao nhà cho khách hàng khi chưa đủ điều kiện, chậm làm thủ tục về cấp sổ hồng…

Cụ thể, tại dự án khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ (TP Bắc Ninh), quy mô hơn 26ha, gồm dự án biệt thự và liền kề khu A do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị làm chủ đầu tư, uỷ quyền cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS HUDLAND thực hiện và dự án nhà vườn khu B do Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS HUDLAND làm chủ đầu tư, kiểm tra xác suất hồ sơ thanh toán của 5 hợp đồng thì theo hoá đơn giá trị gia tăng, chủ đầu tư đã thu đủ (100%) số tiền quy định theo hợp đồng trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bên mua vi phạm Luật Kinh doanh BĐS.

Tại dự án nhà ở xã hội (NƠXH) Cát Tường ECO (TP Bắc Ninh), quy mô 1,7ha do Công ty CP Cát Tường làm chủ đầu tư, thanh tra chỉ ra rằng thông báo của chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng không quy định cụ thể số căn hộ để bán, cho thuê, cho thuê mua, giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua theo Nghị định 100/2015 của Chính phủ; không có hồ sơ chứng minh việc đăng ký hợp đồng theo mẫu theo quyết định 02/2012 của Thủ tướng.

Ngoài ra, trước khi công bố giá bán, chủ đầu tư chưa xây dựng và báo cáo UBND tỉnh tổ chức thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua theo quy định.

Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện, tại khu NƠXH Thống Nhất (TP Bắc Ninh), của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất, chủ đầu tư đã bàn giao cho các khách hàng mua căn hộ tại toà N1, N2 khi chưa có biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Không có hồ sơ chứng minh việc đăng ký hợp đồng mẫu theo quy định.

Theo kết luận thanh tra, tại dự án khu đô thị Him Lam (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) do Công ty CP Him Lam – Chi nhánh Bắc Ninh làm chủ đầu tư, tính đến thời điểm ngày 4/2/2021, chủ đầu tư đã chậm làm thủ tục cấp sổ hồng cho 35 khách hàng từ 50 ngày đến 6 tháng.

Còn tại dự án NƠXH Đông Dương (TP Bắc Ninh) của Công ty CP Đầu tư và Giáo dục Đông Dương; Dự án NƠXH Sao Hồng tại huyện Quế Võ do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sao Hồng làm chủ đầu tư; Dự án khu nhà ở Cao Nguyên 3 tại thị xã Từ Sơn của Công ty CP Cao Nguyên đều có tình trạng các tháng có phát sinh giao dịch BĐS chủ đầu tư cung cấp thông tin định kỳ về Sở Xây dựng. Nhưng các tháng không phát sinh giao dịch thì chủ đầu tư không cung cấp thông tin theo quy định.

Nhiều dự án xây sai phép

Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều vấn đề trong cấp, thực hiện theo giấy phép xây dựng (GPXD).

Qua kiểm tra, xác minh 20 GPXD do Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh cấp cho các dự án công trình, cơ quan thanh tra phát hiện có 2/20 dự án (quy mô diện tích sử dụng đất lớn hơn 5ha) được cấp phép xây dựng mà không lập quy hoạch chi tiết.

Cụ thể, GPXD số 111 (ngày 30/11/2018) cấp cho Công ty CP Cáp điện Hanaka – Korea để xây dựng 5 nhà xưởng trên đất của dự án có diện tích hơn 9,7ha tại lô CN3, CN4, CN5 thuộc KCN Hanaka. GPXD số 88 (ngày 25/9/2019) cấp cho Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp KTG Bắc Ninh để xây dựng 10 công trình chính và các hạng mục phụ trợ trên khu đất của dự án có diện tích khoảng 6ha tại KCN Yên Phong (mở rộng).

Ngoài ra, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh còn cấp 4/20 GPXD có mật độ xây dựng vượt so với quy định theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Thanh tra Bộ Xây dựng còn chỉ ra loạt công trình xây dựng sai phép. Qua kiểm tra hiện trạng xây dựng của 14/15 dự án, công trình xây dựng do Sở Xây dựng cấp phép phát hiện một số công trình, hạng mục công trình xây vượt ra ngoài GPXD.

Như tại GPXD số 90 (ngày 1/12/2018) cấp cho Công ty CP Mỹ Việt, chủ đầu tư đã tổ chức xây dựng và đưa vào sử dụng một số công trình, hạng mục không được cấp phép. Trong đó hạng mục nhà để xe, khán đài có mái che được xây dựng tại vị trí đất quy hoạch trồng cây xanh…

GPXD số 15 (ngày 28/7/2020) cấp cho Công ty TNHH Môi trường Ngôi sao xanh, chủ đầu tư đã tổ chức xây dựng 2 công trình không phép, 1 hạng mục công trình không phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt…

Bên cạnh đó, kiểm tra hiện trạng của 20 dự án, công trình do Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh cấp phép, thanh tra phát hiện, GPXD số 111 (ngày 30/11/2018) cấp cho Công ty CP Cáp điện Hanaka – Korea để xây dựng 5 nhà xưởng thuộc dự án đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh dây và cáp điện trung, hạ và cao thế tại lô CN3, CN4, CN5 thuộc KCN Hanaka, nhà xưởng số 1,2,3 đã được xây dựng và hợp khối thành một nhà xưởng không đúng GPXD.

GPXD số 17 (ngày 9/4/2019) cấp cho Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp KTG Việt Nam để xây dựng 5 công trình chính và các hạng mục phụ trợ, chủ đầu tư đã xây dựng 5 nhà để xe không được cấp phép tại vị trí đất được quy hoạch trồng cây xanh.

CPXD số 81 (ngày 17/9/2019) cấp cho Công ty Công nghiệp xanh TWG để xây dựng 5 công trình chính và hạng mục phụ trợ, chủ đầu tư đã tổ chức thi công xây dựng không đúng GPXD.

Hay GPXD số 39 (ngày 11/10/2019) cấp cho Công ty TNHH Công nghiệp Chiến Thắng để xây dựng công trình nhà xưởng số 5 và nhà xưởng số 6 thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nhôm, chủ đầu tư đã xây dựng 2 hạng mục công trình không phép.

GPXD số 103 (ngày 30/10/2019) cấp cho Công ty CP Đầu tư thương mại xây dựng và dịch vụ Thiên Phú để xây dựng 5 công trình chính và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, chủ đầu tư đã xây dựng 1 công trình không phép tại khu đất được quy hoạch trồng cây xanh.

Tại khu đất được quy hoạch trồng cây xanh, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã cấp GPXD mới một số hạng mục phụ trợ, có kết cấu khung, cột thép, tường bao quanh…