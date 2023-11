Phó giám đốc Công an Nghệ An làm giám đốc Công an Quảng Trị

TPO - Đại tá Nguyễn Đức Hải-Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngày 24/11, tại Quảng Trị, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Lê Quốc Hùng-Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng-Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Hải-Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Tân Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1967, quê quán huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị vào năm 2020, Đại tá Nguyễn Văn Thanh làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Hải, sinh năm 1977, quê xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vào năm 2015, Đại tá Nguyễn Đức Hải làm Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).