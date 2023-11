Lý do Cà Mau thu hồi hơn 40.000m2 đất của dự án nhà máy điện rác

TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định thu hồi hơn 40.000m2 đất mà tỉnh cho Công ty TNHH Xử lý môi trường Quang Bến thuê để thực hiện dự án nhà máy điện rác Plasma và năng lượng tái tạo KPP.

Ngày 24/11, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định thu hồi hơn 40.000m2 đất bãi thải, xử lý chất thải tại huyện Cái Nước thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Xử lý môi trường Quang Bến.

Công ty TNHH Xử lý môi trường Quang Bến được UBND tỉnh Cà Mau cho thuê diện tích đất nói trên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải (nay là dự án đầu tư nhà máy điện rác Plasma và năng lượng tái tạo KPP).

Lý do thu hồi đất, theo UBND tỉnh Cà Mau, do công ty chưa đưa đất vào sử dụng thực hiện dự án đầu tư (kéo dài từ năm 2017 đến năm 2023), đã vi phạm pháp luật về đất đai thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục).

Theo quyết định, UBND tỉnh Cà Mau giao toàn bộ diện tích đất thu hồi của dự án nhà máy điện rác Plasma cho UBND huyện Cái Nước quản lý để thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Cà Mau có trách nhiệm triển khai thực hiện thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Xử lý môi trường Quang Bến.

Về tài sản trên đất, công ty không được trả lại tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại và giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất theo quy định (do công ty bị thu hồi đất theo quy định tại điểm I, khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013).

Trước đó, Sở TN&MT tỉnh Cà Mau đã có thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy điện rác Plasma và năng lượng tái tạo KPP đối với Công ty TNHH Xử lý môi trường Quang Bến.

Kết luận thanh tra cho thấy, dự án được UBND tỉnh Cà Mau quyết định cho thuê đất vào ngày 8/6/2017. Theo dự kiến, tiến độ chuẩn bị thủ tục đầu tư của dự án đến quý IV năm 2020 và tiến độ đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác, vận hành trong quý II năm 2022.

Tuy nhiên, công ty chưa triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ như đã cam kết. Hiện nay, đã hết thời hạn nhưng công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cũng theo kết luận thanh tra, tính tới thời điểm thanh tra, công ty chưa có thực hiện đầu tư san lấp mặt bằng, chưa xây dựng các hạng mục công trình nào trên đất, hiện trạng là đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản.

Từ thực tế trên cho thấy, công ty chưa đưa đất vào sử dụng thực hiện dự án đầu tư kéo dài từ năm 2017-2023, đã vi phạm pháp luật về đất đai thuộc trường hợp thu hồi đất.

Mặc khác, vị trí khu đất hiện nay không còn phù hợp với mục đích sử dụng cho dự án này, do không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD); không được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư; không còn phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cái Nước, do vị trí khu đất này được quy hoạch là đất quốc phòng.

Từ các cơ sở nêu trên, Sở TN&MT Cà Mau đã kiến nghị UBND tỉnh không chấp thuận gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Xử lý môi trường Quang Bến. Đồng thời, kiến nghị xem xét cho điều chỉnh vị trí thực hiện dự án tại địa điểm phù hợp.