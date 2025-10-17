Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Chiều 17/10, tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có bà Đoàn Thị Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đoàn Thu Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Ban, ngành tỉnh Lạng Sơn.

tp-p2.jpg
Ông Lương Trọng Quỳnh nhận Quyết định, hoa chúc mừng của lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 15 - QĐ/TU ngày 16/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc điều động, bổ nhiệm ông Lương Trọng Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 16/10/2025. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

tp-p4.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Thu Hà và tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng ông Lương Trọng Quỳnh.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đoàn Thị Hậu đề nghị tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Trọng Quỳnh tiếp tục phát huy ưu điểm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cũng như lãnh đạo, triển khai hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành nội chính. Đề nghị tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy giúp đỡ, tạo điều kiện để ông Lương Trọng Quỳnh sớm ổn định công tác, cùng xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

p1.jpg
Tân Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Trọng Quỳnh hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, tận tâm, liêm chính và đổi mới sáng tạo, cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung vào các nhiệm vụ liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường cải cách tư pháp.... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra; xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nguyễn Duy Chiến
