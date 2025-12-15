Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holings Lê Nữ Thùy Dương được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao Động

Đến dự lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đến dự lễ có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Thị Thu Thủy đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Lê Nữ Thùy Dương.

Phát biểu sau khi nhận danh hiệu cao quý, bà Lê Nữ Thùy Dương bày tỏ, được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động không chỉ là niềm vinh dự của riêng cá nhân, mà còn là niềm vui, niềm tự hào to lớn đối với gia đình và đội ngũ cộng sự đã luôn đồng hành trong suốt thời gian qua. Được sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động là niềm tự hào và đồng thời là động lực để cá nhân bà tiếp tục rèn luyện, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo để phát triển doanh nghiệp bền vững, từ đó đem lại những giá trị thiết thực cho xã hội, đóng góp nhiều hơn nữa vào các chương trình vì cộng đồng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức đã phát biểu chúc mừng doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức đánh giá, trong gần 30 năm công tác, bà Lê Nữ Thùy Dương luôn thể hiện bản lĩnh của người lãnh đạo tiên phong, có tư duy quản trị hiện đại và khát vọng phát triển bền vững. Dưới sự tham gia điều hành của bà, công ty đã mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, ứng dụng mạnh mẽ khoa học -công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai nhiều dự án lớn có đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng của tỉnh.

Đến nay Công ty Golf Long Thành đã phát triển thành tập đoàn đa ngành với vốn điều lệ các công ty hơn 25 ngàn tỷ đồng, danh mục dự án trải rộng tại 9 tỉnh, thành Việt Nam với tổng mức đầu tư trên 120 ngàn tỷ đồng, hoạt động trong các hệ sinh thái bao gồm đô thị, dịch vụ du lịch, khu công nghiệp logistics và năng lượng tái tạo.

Tại Đồng Nai, công ty có nhiều dấu ấn với những dự án quy mô lớn, đóng góp rất lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 tiêu biểu là 3 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.200ha, dự kiến thu hút hơn 30 tỷ USD vốn đầu tư FDI, tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức cũng ghi nhận, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, bà Lê Nữ Thùy Dương là người giàu lòng nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội với tổng kinh phí đóng góp cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo trong hơn 10 năm qua của bà và gia đình đạt gần 1 ngàn tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức mong muốn, Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, tiếp tục có thêm nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.