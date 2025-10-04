Phim ‘Đồi hành xác’ thông báo ngừng chiếu

TPO - Ê-kíp sản xuất phim điện ảnh “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại” bất ngờ ra quyết định ngừng chiếu từ ngày 6/10, sau 11 ngày phát hành.

Thông báo ngừng chiếu dự án Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại được đăng tải trên trang truyền thông chính thức của bộ phim. Ngoài cảm ơn khán giả kèm thời gian bộ phim rút khỏi rạp, ê-kíp sản xuất không chia sẻ nguyên nhân đưa ra quyết định này.

“Cảm ơn khán giả đã ủng hộ bộ phim của chúng tôi rất nhiệt thành. Ê-kíp sản xuất chính thức thông báo sẽ ngừng chiếu bộ phim kinh dị Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại tại rạp từ ngày 6/10. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ, yêu quý của khán giả cho những điều mới mẻ mà chúng tôi đã gửi gắm vào bộ phim”, thông báo nêu rõ.

Tạo hình của Bé Quyên trong phim Đồi hành xác.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện nhà sản xuất - đạo diễn Bảo Phương - xác nhận thông tin phim Đồi hành xác ngừng chiếu từ 6/10.

Đạo diễn Bảo Phương cho biết việc rút phim khỏi rạp là quyết định của cả ê-kíp, không phải riêng cá nhân nào.

“Chúng tôi khá sốc và buồn khi phim phải ngừng chiếu. Nguyên nhân duy nhất là mưa bão kéo dài, ê-kíp sản xuất không muốn mọi người thêm mệt mỏi. Khi cả nước chống bão và hướng về các tỉnh thành chịu ảnh hưởng bão lũ, chúng tôi thảo luận và đưa ra quyết định này”, đạo diễn Bảo Phương nói.

Đại diện nhà sản xuất thông tin thêm họ từng có ý định ngừng chiếu ngay buổi sáng phim chuẩn bị phát hành (26/9), thời điểm cơn bão số 10 sắp đổ bộ.

Bộ phim kinh dị Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại là tác phẩm điện ảnh tiếp theo của đạo diễn Lương Đình Dũng, sau Cha cõng con, Thành phố ngủ gật, 578: Phát đạn của kẻ điên… Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên như Xuân Thắng, Yu Dương, Bé Quyên, Hứa Vĩ Văn…

Đồi hành xác hạn chế sử dụng thủ pháp jump-scare gây hiệu ứng giật mình. Thay vào đó, phim kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh, tiết tấu chậm để dần dần gieo rắc nỗi sợ hãi.

Đạo diễn Lương Đình Dũng từng chia sẻ anh tận dụng thế mạnh trong việc khắc họa nội tâm nhân vật. Thông qua câu chuyện kinh dị, anh muốn đào sâu bản ác và dục vọng của con người. Mỗi nhân vật trên màn ảnh đều mang một diện mạo khó đoán, ánh mắt và lời nói nhiều ẩn ý.

Sau 9 ngày ra rạp, tác phẩm của đạo diễn Lương Đình Dũng đạt doanh thu 2 tỷ đồng.

Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ: “Tôi đón nhận và trân trọng mọi khen chê của khán giả nhưng mong mọi người nhận xét một cách công tâm. Có những người chưa xem phim nhưng bình luận gay gắt, chê bai. Nếu không ưng ý, tôi không cho phim ra rạp. Tôi không thể mang một món ăn dở cho khán giả”.