Phiên trọng thể Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029

TPO - Ngày 13/7, tại Hội trường Trạm 50 Quân khu IV (thành phố Vinh, Nghệ An) diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029 với khẩu hiệu “Thanh niên Nghệ An Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Tham dự Đại hội về phía T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Kim Quy - Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; Trần Văn Đông - Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đại diện lãnh đạo các Ban T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, lãnh đạo các ban ngành tỉnh Nghệ An cùng 260 đại biểu chính thức là những đại diện ưu tú cho sức trẻ, trí tuệ, niềm tin của gần 700.000 thanh niên toàn tỉnh tham gia bàn thảo, thống nhất, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Triển khai mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt và nhận nhiệm vụ; Công bố Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội cũng diễn ra chương trình tham luận của nhiều đại biểu khách mời là MC Khánh Vy với chủ đề “Thanh niên giỏi ngoại ngữ, chủ động hội nhập quốc tế. Với chủ đề "KOLs và xu hướng mới của giới trẻ hiện nay", "Thanh niên Nghệ An sống đẹp, sống có ích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" của đại biểu Võ Thị Hà Linh (TikToker) cùng anh Phạm Quang Linh (thành viên Team Châu Phi, sinh sống tại Angola) và anh Nguyễn Khắc Cường (thanh niên khuyết tật) đã mang đến cho các đại biểu những thông tin, nội dung có ý nghĩa.

Trước đó, tại phiên làm việc chiều ngày 12/7 và phiên họp Ủy ban Hội lần thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 7, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 69 anh, chị có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho thanh niên toàn tỉnh. Hiệp thương chọn cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 7; Hiệp thương chọn cử Ban Thư ký gồm 21 anh chị; Hiệp thương chọn cử Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh gồm 7 anh chị; Hiệp thương chọn cử Ban kiểm tra gồm 5 anh, chị. Hiệp thương chọn cử Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 23 anh, chị.

Bí thư T.Ư Đoàn tâm đắc công tác hội, phong trào thanh niên Nghệ An

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chia sẻ, Nghệ An đang có những bước tiến vững chắc hướng tới trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ về tài chính, công nghiệp, công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và nhiều lĩnh vực khác. Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn vui mừng khi thấy những thành tựu đó có sự tham gia, đóng góp tích cực của thế hệ trẻ tỉnh nhà. Những điều này đã được khắc hoạ rõ nét trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Nghệ An lần thứ VII.

Anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ sự tâm đắc trong công tác Hội, phong trào thanh niên tỉnh Nghệ An. Đó là việc triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” toàn diện trên các mặt công tác, đặc biệt là định hướng, giáo dục thanh niên về truyền thống cách mạng của xứ Nghệ; Tổ chức tốt các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như mạng lưới thành viên các Câu lạc bộ “Thanh niên khởi nghiệp”, Câu lạc bộ “Thanh niên phát triển kinh tế”; Có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mà nổi bật là các hoạt động tham gia phòng, chống dịch COVID - 19 và tham gia tích cực, chủ động, hiệu quả trong dự án đường dây 500KV mạch 3. Bên cạnh đó là sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, công tác mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên của tỉnh ngày càng rộng rãi hơn, các hoạt động của Hội cũng đến gần hơn với thanh niên, được thanh niên đón nhận.

“Tổng kết nhiệm kỳ qua, chúng ta vui mừng nhận thấy tất cả các chỉ tiêu xác lập từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Hội LHTN tỉnh Nghệ An nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu thi đua trong công tác Hội và phong trào thanh niên toàn quốc và góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà hiện thực hoá chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đưa Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa”", anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng lưu ý trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội LHTN tỉnh Nghệ An cần tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Trong từng nhóm nội dung của phong trào cần lựa chọn một số giải pháp mang tính đột phá, đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội, trong đó chú trọng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn Hội; Cần nghiên cứu giải pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy tâm thế, kỹ năng khởi nghiệp trong thanh niên; không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng Hội vững mạnh trong đó chú trọng tập hợp, đoàn kết thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc, thanh niên công nhân.

“Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Nghệ An, Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, chúc hội viên, thanh niên và các cấp bộ Hội tỉnh Nghệ An có một nhiệm kỳ mới đoàn kết, sáng tạo và thành công”, Bí thư Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ.

Tuổi trẻ Nghệ An kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, thanh niên Nghệ An đã kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương. Tổ chức Hội đã thực sự là người bạn đồng hành thân thiết của thanh niên, nơi tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức thanh niên và các tầng lớp thanh niên. Thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã có nhiều cố gắng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động, đến gần hơn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tán thành với phương hướng công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029 mà Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh xây dựng và thông qua Đại hội.

Đồng thời lưu ý thêm 5 nội dung quan trọng. Nổi bật trong đó, cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam các cấp cần tiếp tục cùng với tổ chức Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ.

Ngoài ra, Hội cũng cần đẩy mạnh phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên; khích lệ thanh niên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chú trọng chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng hội viên.