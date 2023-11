Phát lộ loạt doanh nghiệp tỷ USD, dự án đình đám của Vạn Thịnh Phát

TPO - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước. Nhóm công ty này được chia thành nhiều tầng lớp, với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật. Đáng chú ý, có nhiều doanh nghiệp bất động sản có vốn điều lệ tỷ USD, sở hữu những dự án quy mô lớn.

4 nhóm doanh nghiệp

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố 86 bị can.

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Trương Mỹ Lan đã thành lập hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước có liên quan chặt chẽ với nhau. Đáng chú ý, một số lượng lớn công ty “ma” được thành lập chỉ để rút tiền Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để bà Lan sử dụng.

Các công ty này được chia làm 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó, nhóm định chế tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó có Ngân hàng SCB, Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), Công ty CP Đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú. Riêng SCB có vai trò đặc biệt quan trọng, được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Nhóm thứ 2 gồm các công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn... và có số vốn điều lệ tỷ USD.

Nhóm thứ 3 là các công ty được gọi công ty “ma” tại Việt Nam được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác, thi công …

Nhóm cuối cùng là mạng lưới công ty tại nước ngoài sử dụng danh nghĩa “nhà đầu tư nước ngoài” đầu tư vào Việt Nam có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn, tài sản của gia đình bà Lan tại nước ngoài.

Vốn tỷ USD

Trong hệ sinh thái hơn 1.000 doanh nghiệp của bà Trương Mỹ Lan, Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm. Vạn Thịnh Phát được thành lập và hoạt động lần đầu ngày 19/6/1992, thay đổi lần thứ 52 ngày 1/8/2020.

Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc là bà Trương Huệ Vân (cháu của bà Trương Mỹ Lan), gồm 4 cổ đông chính là bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị - sở hữu 780 triệu cổ phần (chiếm 60% vốn điều lệ), hai người con bà Lan là bà Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyệt Hằng) và bà Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyệt Phấn) đều là Thành viên Hội đồng quản trị - mỗi người sở hữu 130 triệu cổ phần (chiếm 10% vốn điều lệ), còn lại 20% do Công ty CP Emerald với đại diện là bà Trương Huệ Vân, sở hữu 260 triệu cổ phần.

Ngoài 4 thành viên kể trên, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn có Ngô Thanh Nhã - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (em dâu bà Lan) và ông Trương Lập Hưng - thành viên Hội đồng quản trị (cháu bà Lan).

Các dự án đầu tư do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư gồm dự án Khu dân cư Bonville thuộc lô số 6 - khu chức năng 9A+B đô thị mới Nam Sài Gòn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) với diện tích hơn 56.293 m2 và nhiều dự án, hợp đồng khác.

Doanh nghiệp thứ hai chuyên làm bất động sản của bà Lan là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, thành lập và hoạt động lần đầu ngày 28/6/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 11/6/2015.

Đầu tư Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc là bà Ngô Thanh Nhã. Cơ cấu cổ đông gồm Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sở hữu 627,2 triệu cổ phần (chiếm 49% vốn điều lệ), hai người con bà Lan là bà Hằng và bà Phấn mỗi người sở hữu 198,4 triệu cổ phần (chiếm tổng 31% vốn điều lệ) và Công ty CP Emerald - đại diện là Trương Huệ Vân sở hữu 256 triệu cổ phần (chiếm 20% vốn điều lệ còn lại).

Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát gồm 3 thành viên, là ông Trương Chí Trung (em bà Lan) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn ông Trương Lập Hưng và Trương Huệ Vân là thành viên Hội đồng quản trị.

Các dự án đầu tư do Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư như dự án Khu dân cư Sterling Residence thuộc khu II - khu 6A thuộc khu chức năng số 6A - Đô thị mới Nam Sài Gòn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) với quy mô 264.633m2 và nhiều dự án, hợp đồng khác.

Doanh nghiệp thứ 3 là Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, được thành lập và hoạt động lần đầu ngày 8/7/2003, thay đổi lần thứ 23 ngày 1/10/2020.

Sài Gòn Peninsula có vốn điều lệ là 18.000 tỷ đồng, gồm 10 cổ đông cá nhân và 21 cổ đông pháp nhân. Hội đồng quản trị gồm Trương Vincent Kinh giữ chức Chủ tịch và 2 thành viên là Kwok Hakman Oliver và Nguyễn Phương Anh.

Dự án đáng chú ý mà Sài Gòn Peninsula sở hữu là Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận (quận 7, TPHCM) với quy mô gần 118 ha. Dự án đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư, chưa được phê duyệt dự án, chưa được giao đất.

Cả 3 công ty này đều có trụ sở tại số 193 - 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM và cùng ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Loạt dự án đình đám

Ngoài ra, hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn có hàng chục công ty khác có liên quan đến bất động sản như Công ty CP Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Times Square Việt Nam, Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc, Công ty TNHH Vinametric, Công ty CP Bông Sen, Công ty TNHH Quản Lý Sài Gòn Artisans, Công ty TNHH Sài Gòn Atelier, Công ty TNHH Coco & May, Công ty CP Dấu Ấn V, Công ty CP Dấu Ấn Việt Nam, Công ty CP Eurasia Concept, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Quốc tế Promana, Công ty TNHH The Recipe, Công ty CP The Signature, Công ty LaviFood...

Tại TPHCM, bà Trương Mỹ Lan được mệnh danh là “bà trùm” của những dự án bất động sản “khủng” nằm tại nhiều vị trí đắc địa bậc nhất Sài Gòn như Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Union Square... Vạn Thịnh Phát còn có hai công trình lớn là khách sạn Thương mại An Đông - Windsor Plaza Hotel, cao ốc căn hộ cao cấp Sherwood Residence.

Ngoài ra, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt siêu dự án khác như Khu dân cư Bonville Land, Khu dân cư cao cấp Sterling Residence, Khu căn hộ cao cấp Lambert Residence, Thuận Kiều Plaza; nhà hàng cà phê Central Nguyễn Huệ, nhà hàng Hữu Nghị và nhà hàng Đức Bảo…

Cuối năm 2021, Vạn Thịnh Phát được nhắc đến nhiều với vai trò có liên quan đến 2 công ty trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm. Cụ thể, Công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá lô 3 - 8 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với mức giá 4.000 tỷ đồng và Công ty CP Dream Republic mua lô 3 - 5 với giá 3.820 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai công ty này cũng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá đất Thủ Thiêm.