Phát hiện thi thể phụ nữ dưới giếng sâu ở TT-Huế

TPO - Một người phụ nữ trú tại xã Hồng Bắc (huyện miền núi A Lưới, tỉnh TT-Huế) tử vong dưới giếng sâu.

Ngày 21/8, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân người phụ nữ tử vong tại xã Hồng Bắc, huyện A Lưới.

Trước đó, vào chiều 20/8, người thân phát hiện bà Lê Thị B. (SN 1978, ngụ thôn Lê Ninh, xã Hồng Bắc) không ở nhà, đôi dép bỏ lại cạnh một giếng nước sâu. Gia đình tổ chức tìm kiếm bà B. nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan công an, với nghi vấn người này bị rơi xuống giếng.

Tối cùng ngày, quá trình tổ chức tìm kiếm, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện A Lưới phối hợp Công an xã Hồng Bắc phát hiện thi thể bà B. dưới giếng. Sau khi thi thể bà B. được đưa lên mặt đất, Cơ quan CSĐT Công an huyện A Lưới phối hợp với VKSND huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong.

Bước đầu xác định bà B. chết do ngạt nước. Qua xác minh, điều tra, cơ quan chức năng xác định bà B. trước đó không mâu thuẫn với ai, không bị ai thù ghét.

Từ khoảng tháng 3/2023 đến thời điểm gặp nạn, bà B. có biểu hiện bệnh tâm thần, phải thăm khám tại cơ sở y tế và điều trị bằng thuốc uống. Bà B. thường xuyên rơi vào trạng thái mất ngủ, kém ăn và hay bỏ đi khỏi nhà.