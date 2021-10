Phát hiện 10.000 khẩu trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại khuôn viên hội chữ thập đỏ

TPO - Nguồn tin của Tiền Phong được biết, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vừa bắt quả tang 24 tàu hút cát, khai thác cát trái phép trên sông Văn Úc, đoạn qua địa phận 3 huyện: Kiến Thụy, Tiên Lãng và An Lão (TP Hải Phòng).

TPO - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt 430 triệu đồng qua mạng xã hội.

TPO - Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai vừa bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Hành vi sai phạm của ông Tuấn diễn ra trong thời gian ông làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

TPO - Tại buổi họp báo chiều 22/10, đại diện Cục bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp cho biết đã nhận được thông tin về vụ đấu giá mỏ cát 2.800 tỷ đồng ở An Giang và đang nghiên cứu hướng xử lý.

TPO - Bà Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc bị bắt với cáo buộc liên quan đến đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp lực lượng Bộ Công an triệt phá từ đầu năm 2021.