Phát hành cuốn sách được viết bởi Hoa hậu Mỹ tự sát ở tuổi 30

TPO - Cuốn sách được viết bởi cố Hoa hậu Mỹ 2019 - Cheslie Kryst - sẽ được gia đình cô phát hành vào ngày 23/4.

Trên trang cá nhân, bà April Simpkins - mẹ của cố Hoa hậu Mỹ 2019 Cheslie Kryst tiết lộ thông tin cuốn sách do cô viết trước khi qua đời sẽ được phát hành vào ngày 23/4, ngay trước sinh nhật của cô 5 ngày.

"Cheslie đã viết một bản thảo và hoàn thành nó ngay trước khi qua đời. Nó viết về một giai đoạn cụ thể trong cuộc đời Cheslie. Cheslie không định viết về căn bệnh tâm lý của mình nhưng nó vẫn viết hết trang này đến trang khác, chương này sang chương khác. Không thể phủ nhận cách Cheslie mở cánh cửa tâm hồn để thử thách và chiến thắng nội tâm của mình là một sự dũng cảm", bà April viết.

Bà April chia sẻ tiêu đề của cuốn sách (By the time you read this) được lấy cảm hứng từ lời nhắn cuối cùng của Cheslie gửi cho bà và nghị lực của cô trong đoạn video mà cô để lại. Đoạn video được quay trong chuyến đi cuối cùng của Cheslie và mẹ đến Israel trong một đêm yên tĩnh, khi cô đang vỡ òa vì phấn khích.

Thông tin cuốn sách của Cheslie được phát hành nhận được sự chú ý của các fan sắc đẹp. Nhiều khán giả tò mò, muốn đọc quyển sách để hiểu về thế giới nội tâm của cô, trước khi người đẹp tự kết liễu đời mình.

Ngày 30/1/2022, tờ New York Post đưa tin Cheslie Kryst được tìm thấy qua đời vào khoảng 7h sáng, hưởng dương 30 tuổi. Theo cảnh sát, Kryst đã nhảy từ một tòa chung cư 60 tầng ở Manhattan, New York, và tử vong ngay tại hiện trường.

Ngay trước khi mất, Cheslie Kryst đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội với nội dung: "Mong ngày hôm nay sẽ mang lại cho ta sự nghỉ ngơi yên bình".

Cheslie sống một mình tại căn hộ ở tầng 9 của một tòa chung cư. Mẹ của Cheslie cũng từng tham gia các cuộc thi nhan sắc và giành vương miện Hoa hậu Quý bà bang North Carolina 2002.

Cheslie Kryst sinh ngày 28/4/1991 tại Michigan, Mỹ, là luật sư, người dẫn chương trình truyền hình, người mẫu. Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Mỹ vào tháng 5/2019, đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2019 và lọt vào Top 10.

Thành tích của Kryst đánh dấu cột mốc ý nghĩa khi lần đầu tiên trong lịch sử 3 phụ nữ da đen chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất của Mỹ trong cùng một năm là Miss USA (Cheslie Kryst), Miss Teen USA (Kaliegh Garris) và Miss America (Nia Imani Franklin).