Phim tài liệu nói về bê bối của Hoa hậu Mỹ gây rúng động

TPO - Bộ phim tài liệu "How to fix a pageant" đang thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp khi phơi bày mặt tối của cuộc thi Hoa hậu Mỹ.

Sau hơn một tuần công chiếu, bộ phim tài liệu How to fix a pageant do báo The New York Times sản xuất năm 2023 đang thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp trên thế giới.

How to fix a pageant dài hơn 48 phút, khai thác những tai tiếng của cuộc thi Miss USA trong những năm gần đây.

Trong nhiều năm trở lại đây, cuộc thi lâu đời và danh giá - Miss USA - bị đánh giá ngày càng trượt dốc vì những bê bối. Điển hình là vào năm 2022, ban tổ chức Hoa hậu Mỹ bị tố cáo thiên vị người đẹp R'Bonney Gabriel sau khi cô đăng quang.

Trước những cáo buộc này, ban tổ chức Miss USA đã tiến hành một cuộc điều tra. Trong thông cáo đưa ra hôm 1/7/2023, ban tổ chức khẳng định: "Sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng và sâu rộng, chúng tôi nhận thấy rằng những cáo buộc gian lận về cuộc thi Miss USA 2022 là sai sự thật. Xin chân thành cảm ơn Crystle Stewart và toàn thể nhân viên Miss Brand vì sự hợp tác kiên định và minh bạch của họ trong toàn bộ quá trình điều tra. Việc họ sẵn sàng cung cấp và hỗ trợ đầy đủ trong thời gian thử thách đó là minh chứng cho tính chuyên nghiệp và chính trực của họ".

Mặc dù vậy, bộ phim tài liệu How to fix a pageant đã cho thấy sự việc vẫn còn nhiều góc khuất, được chính những người trong cuộc nói ra khiến khán giả càng thêm bất bình.

Trong bộ phim này, Grace Lange - đại diện bang Delaware và Faith Porter - đại diện District of Columbia tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022 đã kể lại những dấu hiệu cho thấy việc R'Bonney Gabriel - đại diện của Texas được ban tổ chức thiên vị.

Họ cho biết R'Bonney Gabriel là thí sinh duy nhất của cuộc thi năm đó được đi spa và quay quảng cáo cho nhà tài trợ NIZUC - một spa làm đẹp tại Cancun, Mexico.

Sau khi R'bonney đăng quang được 5 ngày, Crystle Stewart (cựu giám đốc quốc gia của cuộc thi) bị tổ chức Miss Universe đình chỉ chức vụ và tiến hành điều tra.

Bà Keylee Sanders - giám khảo Miss USA 2022 nói trong bộ phim rằng ban tổ chức cuộc thi đã gửi tin nhắn tới các giám khảo với mong muốn họ im lặng, không tiết lộ gì với các nhà điều tra.

Bộ phim cũng cho thấy rằng Miss Academy - học viện đào tạo hoa hậu do Crystle Stewart lập ra là nhà tài trợ của Miss USA 2022, đồng thời cũng nhận đào tạo cho các thí sinh.

Trong số 15 thí sinh đào tạo tại cơ sở của Crystle Stewart thì có tới 8 thí sinh lọt vào top 16, 7 thí sinh vào top 12, 3 thí sinh vào top 5 và cả hai thí sinh vào top 2 đều là học viên của trung tâm này.

Nhiều nhà báo đã tới phỏng vấn các giám đốc cuộc thi cấp bang Miss USA. Họ nói rằng bị gây áp lực phải mở chi nhánh của Miss Academy ở bang của mình, hoặc phải gửi thí sinh mạnh đến đào tạo ở trung tâm này.

Một điểm bất thường nữa được How to fix a pageant phơi bày đó là nhiều năm qua đơn vị kiểm toán Ernst & Young được mời để tính điểm tại chung kết Miss USA. Nhưng riêng năm 2022, cuộc thi lại không công bố đơn vị kiểm toán.

Trong phim tài liệu, khi phóng viên phỏng vấn Crystle Stewart, cô nói không nhớ tên đơn vị kiểm toán, sau đó nói rằng đã thuê công ty kiểm toán ở địa phương và xin phép sẽ gửi lại tên các công ty đó sau buổi phỏng vấn.

Tuy nhiên, Keylee Sanders - giám khảo Miss USA 2022 - khẳng định bà chỉ thấy nhân viên của Miss USA đi thu điểm của từng giám khảo mà không hề thấy sự xuất hiện của đại diện phía kiểm toán.

Một điểm gây sốc khác được tiết lộ trong How to fix a pageant đó là bê bối của Max Sebrechts (chồng của Crystle Stewart, đồng thời từng là Phó chủ tịch Miss USA).

Theo đó, Taylor Hale - đại diện của bang Michigan tại Miss USA 2021 - đã tố cáo Max Sebrechts quấy rối tình dục cô. Taylor Hale cho biết đã nhờ Max mang giúp một đồ vật nặng vào phòng nhưng ông ta đã cố tình nán lại rồi tìm cách ôm hôn cô.

Taylor cũng công bố những tin nhắn gạ gẫm mà chồng của Crystle Stewart gửi cho cô. Sau đó, Taylor đã cố liên lạc với bà Paula Shugart - chủ tịch cuộc thi - và ban tổ chức Miss Universe để tố cáo sự việc nhưng không hề nhận được phản hồi nào.

Những mặt tối của cuộc thi Hoa hậu Mỹ được phơi bày trong bộ phim đã khiến công chúng tức giận. Nhiều người cho rằng đó là nguyên nhân khiến Miss USA không còn giữ được uy tín và đang phải đối mặt với sự xuống cấp trầm trọng.

Sau khi chính thức lên nắm quyền điều hành cuộc thi Miss Universe và Miss USA, nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrakutatip đã tiến hành nhiều cải cách táo bạo, cứng rắn để vực lại uy tín của cuộc thi Hoa hậu Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận định nữ doanh nhân người Thái Lan sẽ còn gặp phải rất nhiều khó khăn trong công cuộc lấy lại danh tiếng cho một cuộc thi nhan sắc có quá nhiều bê bối như Miss USA.