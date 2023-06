Công ty tổ chức Hoa hậu Mỹ bị giải thể

TPO - Công ty The MISS Brand Corp - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss USA (Hoa hậu Mỹ) từ năm 2021 đến nay đã bị giải thể.

Ngày 29/6, chuyên trang sắc đẹp Roadtomissusa đăng tải bài viết cho biết công ty The MISS Brand Corp - đơn vị tổ chức Miss USA từ năm 2021 đến nay do Hoa hậu Mỹ 2008 Crystle Stewart sáng lập đã bị giải thể từ tháng 3.

Thông tin sau khi được đăng tải khiến fan sắc đẹp xôn xao, bàn tán về số phận trong thời gian tới của cuộc thi nhan sắc lâu đời và danh tiếng Miss USA - Hoa hậu Mỹ.

Việc công ty tổ chức Hoa hậu Mỹ giải thể cũng đồng nghĩa với việc bản quyền dự thi Hoa hậu Hoàn vũ của tổ chức Miss USA đã bị thu hồi. Trong khi đó, cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2023 vẫn chưa tổ chức. Khán giả thắc mắc ai sẽ là người đại diện cho nước Mỹ tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2023 tổ chức ở El Salvador vào cuối năm nay.

Hiện tại, nhiều fan sắc đẹp bày tỏ mong muốn Hoa hậu Mỹ 2022 Morgan Romano (người đẹp kế nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ 2022 R'Bonney Gabriel) sẽ được tiến cử tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2023.

Năm 2021, Crystle Stewart chính thức trở thành giám đốc quốc gia Miss USA và Miss Teen USA. Trước đó, bản quyền 2 cuộc thi này do WME/IMG (đơn vị tổ chức Miss Universe) nắm giữ.

Khi đó, Crystle Stewart chia sẻ trên chương trình Good Morning America: "Tôi vui mừng, háo hức với những ý tưởng mới mà tôi mang đến cho hệ thống cuộc thi Hoa hậu Mỹ".

Tuy nhiên sau 2 năm điều hành, Crystle Stewart bị phàn nàn vì thiếu chuyên nghiệp và minh bạch. Gần đây nhất, kết quả của chung kết Hoa hậu Mỹ 2022 bị chính các thí sinh đăng đàn phản đối. Nhiều ý kiến cho rằng Crystle Stewart đã thiên vị cho R’Bonney Gabriel - người đăng quang ngôi vị cao nhất.

Sau những lùm xùm, tháng 10/2022, chuyên trang sắc đẹp Pageantry News International đưa tin Crystle Stewart bị cách chức chủ tịch của cuộc thi Miss USA. Thông tin được bà Paula Shugart - CEO của tổ chức Miss Universe xác nhận.

Crystle Stewart là Miss Texas USA và Miss USA 2008. Người đẹp sinh năm 1981, cao 1,75 m, có vẻ đẹp bốc lửa với những đường cong hấp dẫn. Cô là một trong số ít phụ nữ da màu ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp hoa hậu ở Mỹ.

Năm 2008, Crystle Stewart sang Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ nhưng chỉ vào top 10 vì gặp sự cố té ngã trong đêm chung kết. Sau cuộc thi, Stewart tham gia nhiều hoạt động xã hội khác nhau, trong đó có việc tuyên truyền ngăn chặn bệnh ung thư vú.

Crystle Stewart được đánh giá là người đẹp đa tài. Cô là giám khảo Hoa hậu Mỹ 2016 và nhiều mùa giải hoa hậu khác. Người đẹp từng đóng vai nhân viên bất động sản Leslie Morris trong loạt phim truyền hình For Better or Worse (2011-2017) và vai chính trong phim kinh dị Acrimony (2018).