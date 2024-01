Tranh luận việc Hoa hậu Mỹ 2024 có nguy cơ bị hủy bỏ

TPO - Cho đến hiện tại, các cuộc thi cấp bang của Hoa hậu Mỹ vẫn chưa được lên lịch tổ chức. Nhiều khán giả hoài nghi liệu cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2024 có diễn ra hay không.

Ngày 1/1, người đẹp Dani Walker (đại diện bang Montana tại Miss USA 2018 và hiện là một YouTuber nổi tiếng trong mảng hoa hậu) đã đăng một video với tiêu đề “Will Miss USA 2024 happen?” (Liệu Miss USA 2024 có diễn ra?), thu hút sự chú ý của khán giả.

Dani Walker thể hiện sự lo ngại khi đến thời điểm này vẫn chưa có một bang nào của Mỹ tổ chức cuộc thi cấp bang, khác với thông lệ trước đây.

Cô cũng cho biết một số cuộc thi cấp bang dự tính tổ chức trong năm 2023 đã bị tạm hoãn. Các thí sinh dự thi tại một số bang không được thông báo cuộc thi bị hoãn tới khi nào.

Dani tiết lộ sau khi Laylah Rose tiếp quản Miss USA đã làm lại hợp đồng với các đối tác cấp bang. Tuy nhiên mâu thuẫn đã xảy ra vì Laylah Rose điều chỉnh lại các điều khoản để mình được hưởng lợi nhiều hơn.

Vì vậy, một số giám đốc cấp bang đã quyết định từ bỏ bản quyền tổ chức. Dani cho biết giám đốc của các bang Alaska và Arizona đã từ chức. Bà Melissa Lynn - giám đốc của bốn bang Michigan, Ohio, Kentucky và Pennsylvania cũng từ chức sau nhiều năm gắn bó với tổ chức Miss USA khiến nhiều người bất ngờ.

Dani Walker cho rằng với những bất cập như hiện tại, khả năng Miss USA 2024 không tổ chức và nhiều người đang nghĩ đến việc Mỹ sẽ cử một á hậu đi thi Miss Universe 2024.

Clip của Dani sau khi đăng tải đã thu hút sự bàn tán sôi nổi của các fan sắc đẹp trên toàn thế giới. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại trước sự xuống dốc của cuộc thi nhan sắc lâu đời, uy tín như Hoa hậu Mỹ.

Miss USA được xem là đang đối mặt với những khó khăn trầm trọng sau nhiều thập kỷ tồn tại, phát triển.

Gần đây, bộ phim tài liệu How to fix a pageant do báo The New York Times sản xuất năm 2023 khai thác những tai tiếng của cuộc thi Miss USA trong những năm gần đây khiến công chúng rúng động.

Trong How to fix a pageant, phóng viên đã làm rõ cáo buộc thiên vị, gian lận của cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022 cũng như những khuất tất đằng sau việc làm của Crystle Stewart (cựu giám đốc quốc gia của cuộc thi).

Bộ phim cũng gây sốc khi phơi bày bê bối quấy rối tình dục của Max Sebrechts (chồng của Crystle Stewart, đồng thời từng là Phó chủ tịch Miss USA) với người đẹp Taylor Hale - đại diện của bang Michigan tại Miss USA 2021.

Sự bê bối và xuống cấp của Hoa hậu Mỹ đã gây ra nhiều khó khăn với nữ tỷ phú chuyển giới Thái Lan - Anne Jakrakutatip sau khi bà chính thức nắm quyền điều hành cuộc thi Miss Universe và Miss USA.

Dù đã thực hiện nhiều cải cách táo bạo, cứng rắn, bà Anne được cho là còn tiếp tục gặp nhiều sóng gió trên con đường vực dậy uy tín của cuộc thi Hoa hậu Mỹ.