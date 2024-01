Bê bối của Hoa hậu Mỹ

TPO - Cuộc thi Hoa hậu Mỹ đang đối mặt với những khủng hoảng trầm trọng và có nguy cơ lần đầu dừng tổ chức sau 71 năm tồn tại và phát triển.

Từng là một trong những cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia uy tín nhất thế giới, có tuổi đời ngang hàng với những cuộc thi lớn như Miss World hay Miss Universe nhưng hiện tại Hoa hậu Mỹ đang phải đối mặt với khủng hoảng trầm trọng.

Lần đầu trong lịch sử 71 năm tổ chức, Hoa hậu Mỹ đứng trước nguy cơ không thể tổ chức, cũng như bị phơi bày nhiều mặt tối qua phóng sự của báo The New York Times, khiến công chúng rúng động.

Sự chuyển giao bất ổn

Miss USA - Hoa hậu Mỹ - là cuộc thi sắc đẹp thường niên được tổ chức ở Mỹ từ năm 1952. Người chiến thắng cuộc thi sẽ đại diện nước Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Hoa hậu Mỹ nằm trong tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization) cùng với các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Tuổi teen Mỹ. Từ năm 2021, cuộc thi Miss USA và Hoa hậu Tuổi teen Mỹ tách ra khỏi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Mỹ 2008 Crystle Stewart được chọn làm giám đốc quốc gia mới của hai cuộc thi này.

Kể từ khi Crystle Stewart chính thức lên nắm quyền điều hành Hoa hậu Mỹ, cuộc thi đã liên tiếp gặp những bất ổn và đối diện với nhiều chỉ trích từ công chúng.

Năm 2002, người đẹp R'Bonney Gabriel đăng quang Miss USA 2022. Tuy nhiên, nhiều thí sinh đã lên tiếng tố cáo ban tổ chức và Crystle Stewart, cho rằng họ đã thiên vị R'Bonney Gabriel.

Trước những cáo buộc này, vào tháng 8/2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã đình chỉ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Mỹ (do Crystle Stewart đứng đầu). Sau đó, Crystle Stewart đã từ chức chủ tịch của Hoa hậu Mỹ. Cô được thay thế bởi nhà thiết kế thời trang Laylah Rose.

Sau khi lên thay thế vị trí của Crystle Stewart, nhà thiết kế thời trang Laylah Rose đã tiến hành nhiều cải cách để vực dậy uy tín của Hoa hậu Mỹ. Tuy nhiên, những hậu quả nặng nề mà người tiền nhiệm Crystle Stewart để lại khiến danh tiếng của Hoa hậu Mỹ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Nguy cơ bị hủy bỏ

Lần đầu trong lịch sử 71 năm tổ chức, Hoa hậu Mỹ 2024 đứng trước nguy cơ không thể tổ chức khiến các fan sắc đẹp quốc tế đứng ngồi không yên.

Ngày 1/1, người đẹp Dani Walker (đại diện bang Montana tại Miss USA 2018 và hiện là một YouTuber nổi tiếng trong mảng hoa hậu) đã đăng một video với tiêu đề “Will Miss USA 2024 happen?” (Liệu Miss USA 2024 có diễn ra?).

Dani Walker cho biết đến thời điểm này vẫn chưa có một bang nào của Mỹ tổ chức cuộc thi cấp bang, khác với thông lệ trước đây. Cô cũng cho biết một số cuộc thi cấp bang dự tính tổ chức trong năm 2023 đã bị hoãn vô thời hạn.

Dani tiết lộ sau khi Laylah Rose tiếp quản Miss USA đã làm lại hợp đồng với các đối tác cấp bang. Tuy nhiên mâu thuẫn đã xảy ra vì Laylah Rose điều chỉnh lại các điều khoản để mình được hưởng lợi nhiều hơn. Vì vậy, một số giám đốc cấp bang đã quyết định từ bỏ bản quyền tổ chức.

Giám đốc của các bang Alaska và Arizona đã từ chức. Bà Melissa Lynn - giám đốc của bốn bang Michigan, Ohio, Kentucky và Pennsylvania cũng từ chức sau nhiều năm gắn bó với tổ chức Miss USA khiến nhiều người bất ngờ.

Dani Walker cho rằng với những bất cập như hiện tại, khả năng Miss USA 2024 không tổ chức và nhiều người đang nghĩ đến việc Mỹ sẽ cử một á hậu đi thi Miss Universe 2024.

Bê bối mua giải, quấy rối tình dục

Gần đây, bộ phim tài liệu How to fix a pageant do báo The New York Times sản xuất năm 2023 cũng phơi bày những mặt tối của cuộc thi Hoa hậu Mỹ khiến công chúng bị sốc.

Những khuất tất về việc điều hành cuộc thi Hoa hậu Mỹ của Crystle Stewart đã được phơi bày trong bộ phim.

Qua bộ phim này, công chúng biết rằng Miss Academy - học viện đào tạo hoa hậu do Crystle Stewart lập ra là nhà tài trợ của Miss USA 2022, đồng thời cũng nhận đào tạo cho các thí sinh. Các giám đốc cuộc thi cấp bang của Miss USA cho biết họ bị gây áp lực phải mở chi nhánh của Miss Academy ở bang của mình, hoặc phải gửi thí sinh mạnh đến đào tạo ở trung tâm này.

Crystle Stewart cũng mập mờ, không công bố danh tính của công ty kiểm toán được mời để tính điểm tại chung kết Miss USA 2022. Khi phóng viên phỏng vấn Crystle Stewart, cô nói không nhớ tên đơn vị kiểm toán mình đã thuê nhưng Keylee Sanders - giám khảo Miss USA 2022 - khẳng định bà chỉ thấy nhân viên của Miss USA đi thu điểm của từng giám khảo mà không hề thấy sự xuất hiện của đại diện phía kiểm toán trong đêm chung kết.

Bên cạnh đó, bộ phim còn phơi bày scandal quấy rối tình dục của Max Sebrechts (chồng của Crystle Stewart, đồng thời từng là Phó chủ tịch Miss USA). Taylor Hale - đại diện của bang Michigan tại Miss USA 2021 - đã tố cáo Max Sebrechts quấy rối tình dục cô.

Taylor cũng công bố những tin nhắn gạ gẫm mà chồng của Crystle Stewart gửi cho cô. Sau đó, Taylor đã cố liên lạc với bà Paula Shugart - chủ tịch cuộc thi - và ban tổ chức Miss Universe để tố cáo sự việc nhưng không hề nhận được phản hồi nào.

Những mặt tối của cuộc thi Hoa hậu Mỹ được phơi bày thời gian gần đây đã phần nào cho thấy nguyên nhân khiến cuộc thi không còn giữ được uy tín và phải đối mặt với sự xuống cấp trầm trọng.

Nhiều người tỏ ra tiếc nuối thời hoàng kim của Hoa hậu Mỹ khi tính đến nay đã có 9 Hoa hậu Mỹ đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.