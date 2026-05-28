Phần thi mới của MGI All Star bị chỉ trích vì miệt thị ngoại hình thí sinh?

HHTO - Phần thi mặt mộc trong đêm bán kết Miss Grand International All Star đang bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt, nhất là điểm số dành cho thí sinh của Lào.

Đêm bán kết đầu tiên của MGI All Stars 2026 diễn ra tối 27/5 gồm hai phần thi là trang phục dạ hội và mặt mộc. Sau khi trình diễn đồ dạ hội, các thí sinh sẽ phải tẩy trang hoàn toàn, để lộ gương mặt thật sự trước ban giám khảo cũng như khán giả.

Đây được xem là đổi mới của MGI All Stars so với các cuộc thi nhan sắc khác, cũng là phần thi được cư dân mạng quan tâm, để xem thí sinh nào sở hữu gương mặt mộc đỉnh nhất. Nhưng chẳng ngờ màn tranh tài này đã trở thành tâm điểm chỉ trích vì điểm số bất hợp lý của giám khảo.

Hương Giang bị điểm 5 phần thi mặt mộc

Hoa hậu Hương Giang dù sở hữu đường nét hài hòa, làn da mịn màng, thần thái tươi tắn nhưng vẫn nhận về một điểm 5 đến từ giám khảo Omar. Nhưng điểm số của cô vẫn có thể coi là ổn khi so với người đẹp đến từ Lào. Trong cả hai phần thi, Miranda Aengmany đều phải nhận điểm 1 của Omar khiến cho điểm số trung bình của cô thấp hẳn so với đối thủ.

Kết quả của người đẹp Lào khiến khán giả bức xúc. Nguồn ảnh: Hóng hớt showbiz

Việc nhà soạn nhạc Omar Harfouch hai lần chấm điểm 1 cho đại diện của Lào, rồi người đẹp Zambia cũng bị 1 điểm phần mặt mộc khiến netizen Việt Nam bức xúc. Khán giả cho rằng đây là một hành động miệt thị ngoại hình, nhất là khi điểm số còn công khai. Bởi giám khảo có thể trừ điểm kỹ năng trình diễn, trang phục chưa đẹp hoặc trả lời ứng xử chưa mượt mà, nhưng gương mặt của mỗi người là niềm tự hào, là danh tính của họ. Việc các thí sinh để lộ mặt mộc xứng đáng được động viên chứ không phải bị chê bai thẳng thừng như thế này.

Sau đó, qua trang Instagram cá nhân, Omar Harfouch phân bua rằng điểm số ông đưa ra không chỉ dừng lại ở những gì diễn ra trên sân khấu bán kết mà là kết quả đánh giá cả quá trình dự thi xuyên suốt từ sơ tuyển tới đêm chung kết. Giám khảo này khẳng định ông có tiêu chuẩn nhất quán và logic khi chấm điểm và đánh giá dựa trên logic chứ không theo cảm xúc.