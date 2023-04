Phá đường dây vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ

TPO - Tổ công tác liên ngành cảnh sát biển, hải quan và công an Hải Phòng vừa triệt phá đường dây vận chuyển heroin từ Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ. Cảnh sát bắt giữ 3 đối tượng, thu 9 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan.

Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa phối hợp với Cục Hải quan và Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Điện Biên về các tỉnh thành ven biển phía Bắc tiêu thụ.

Trước đó, sáng 17/4, lực lượng liên ngành đã bắt quả tang đối tượng Giàng A Minh (SN 2001) và Ly A Minh (SN 2005, cùng quê tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển 9 bánh heroin tại khu vực ngã 3 Sở Dầu, thuộc quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng).

Khai thác nhanh tại chỗ, cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra tại khu vực Bệnh viện Việt Tiệp 2, thuộc địa phận xã An Đồng (huyện An Dương), lực lượng liên ngành đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Thành N. (SN 1970, trú xã An Đồng, huyện An Dương) để làm rõ hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngay sau đó, cảnh sát đã đưa 3 đối tượng và các tang vật về trụ sở để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đường dây “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.