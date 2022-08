Phá đường dây mại dâm 2000 USD/lượt, bắt 'tú bà' 24 tuổi

TPO - Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây môi giới mại dâm giá nghìn USD hoạt động trên mạng xã hội do một “tú bà” 24 tuổi cầm đầu.

Trước đó, ngày 17/8, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn khu đô thị Trung Hòa (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), phát hiện 2 đôi nam nữ có hành vi mua, bán dâm. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng mua, bán dâm và tài liệu thu giữ được, cơ quan điều tra đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1998, thường trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Cơ quan điều tra xác định Giang là đối tượng cầm đầu đường dây môi giới mại dâm này. Cụ thể, Nguyễn Thị Hương Giang điều hành đường dây trong một thời gian dài, tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng các ứng dụng Facebook, Zalo, Telegram… Từ đầu năm 2021 đến nay, Giang thường xuyên sử dụng tài khoản Zalo cá nhân lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người bán dâm và người mua dâm ở nhiều tỉnh, thành phố. Giá mua bán dâm từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng/lượt, hoặc từ 1.000 USD đến 2.000 USD/lượt tùy vào 'dịch vụ'. Người mua dâm sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Hương Giang. Số tiền thu được, Giang hưởng 70%, còn các cô gái bán dâm được hưởng 30%. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng. Thanh Hà