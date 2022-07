Đột kích massage ‘đế vương’, phát hiện nhiều chân dài bán dâm

TPO - Chiều 25/7, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi “tổ chức mua bán dâm” tại cơ sở khách sạn - Massage Cường Thanh 3 trên đường Cao Thắng (phường 12, quận 10).

Trước đó, vào rạng sáng 24/7, Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM và Công an quận 10 bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở khách sạn – massage Cường Thanh 3 và phát hiện 4 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng liên quan khai nhận, cơ sở này hoạt động từ năm 2017 đến nay trong lĩnh vực khách sạn và massage.

Với giá vé từ 700 ngàn đồng đến 2 triệu đồng (chưa bao gồm tiền hoa hồng cho kỹ thuật viên), nhằm thu hút khách đến cơ sở, các đối tượng lập các nhóm kín trên mạng xã hội như Zalo, Telegram, Facebook... thường xuyên đăng nội dung mại dâm tại cơ sở, với nhiều hình ảnh, video về hình thể các cô gái gợi cảm cùng giá tiền, dịch vụ massage.

Thậm chí, các đối tượng còn công khai bảng giá dịch vụ massage với những nội dung nhạy cảm ở cơ sở.

Theo điều tra ban đầu, quản lý và nhân viên phục vụ đều biết nhưng vẫn làm ngơ cho các tiếp viên nữ bán dâm cho khách tại khách sạn với giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng mỗi lượt. Thu nhập từ hoạt động mại dâm tại cơ sở Cường Thanh 3 là 150 triệu đến 250 triệu/tháng.

Được biết, chủ cơ sở này là V.N.C (54 tuổi, ngụ quận 10), nhưng người trực tiếp điều hành, quản lý là Nguyễn Văn Hiệp.

Hiện tại, Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Công an phường 12, quận 10 tiếp nhận xử lý.

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Công an quận 10 đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng.

Theo Công an TPHCM, hiện nay các đối tượng thường xuyên thành lập các nhóm kín trên các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram, Facebook...để hoạt động mại dâm. Vấn đề này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình trên, Công an TPHCM đã và đang chủ động trong công tác phòng ngừa, thu thập thông tin, tài liệu kịp thời có biện pháp đấu tranh, xử lý.