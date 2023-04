P&G Việt Nam cùng Central Retail Việt Nam hợp tác triển khai dự án phục hồi rừng

Nhân Ngày Trái đất 2023, Công ty P&G Việt Nam hợp tác với Tập đoàn Central Retail Việt Nam cùng đối tác chuyên môn là Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, khởi động chương trình phục hồi rừng “Vì Bạn Ươm Mầm Một Việt Nam Xanh – Forests For Good ”. Sáng kiến này nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng cho người tiêu dùng đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ trái đất.

Thông qua chương trình ý nghĩa này, người tiêu dùng có thể tham gia đóng góp trực tiếp vào hoạt động trồng rừng bằng cách mua sắm các sản phẩm của P&G tại hệ thống siêu thị của Central Retail bao gồm: GO!, Big C và Tops Market. Cụ thể, từ ngày 13/04 đến ngày 26/04/2023, khi mua sắm các sản phẩm của P&G (bao gồm Ariel, Downy, Pantene, Head & Shoulders, Rejoice, Old Spice, Gillette, Safeguards, Olay và Oral-B) tại Hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market, với tổng trị giá 399.000 VND trên mỗi đơn hàng, người tiêu dùng đã đóng góp một cây rừng vào dự án đầy ý nghĩa này. Ngoài ra, người tiêu dùng khi tham gia Chương trình cũng sẽ nhận được quà tặng cảm ơn là các phiếu mua hàng 20.000đ hoặc 50.000đ cho mỗi hóa đơn.

Trong khuôn khổ dự án, P&G Việt Nam và Central Retail Việt Nam hợp tác với đối tác chuyên môn là Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia để triển khai trồng rừng. Bước đầu, Chương trình dự kiến sẽ trồng hơn 6.000 cây tại các địa điểm khác nhau. Trong đó sẽ ưu tiên triển khai trước tại 2 khu vực rừng Xuân Liên (thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa) và rừng Cà Mau (thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau) với đợt trồng rừng đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7/2023.

Bà Priyamvada Srivastava, Phó Chủ Tịch - Tổng giám đốc Công ty P&G Việt Nam chia sẻ: “Phát triển bền vững luôn là trọng tâm cho các hoạt động kinh doanh của P&G và đang được thực hiện ở tất cả các quốc gia mà P&G hiện diện. Sáng kiến “Vì Bạn Ươm Mầm Một Việt Nam Xanh – Forests For Good” là một phần quan trọng trong nỗ lực của P&G trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi nhằm tích cực bảo vệ thiên nhiên bằng cách trồng rừng giúp cải thiện hệ sinh thái đa dạng sinh học tại địa phương. Tôi tin rằng chương trình sẽ tạo ra sự khác biệt ở Việt Nam và chúng tôi cam kết tiếp tục hành động vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai.”

Là doanh nghiệp tiên phong với các sáng kiến phát triển bền vững, P&G Việt Nam mang lại nhiều thay đổi tích cực và lâu dài cho cộng đồng. Các sản phẩm của P&G được thiết kế để tiết kiệm nước và năng lượng, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. P&G liên tục thực hiện các hoạt động phát triển bền vững, các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho người lao động, đối tác, và cộng đồng.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, phát biểu: “Central Retail vạch sẵn lộ trình nhằm trở thành Nhà bán lẻ Xanh với các mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với tổ chức có cùng chí hướng như P&G. Sáng kiến “Vì Bạn Ươm Mầm Một Việt Nam Xanh” hoàn toàn phù hợp với các giá trị của chúng tôi về trách nhiệm xã hội và tính bền vững. Chúng tôi hy vọng rằng sáng kiến này sẽ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tái trồng rừng bảo vệ hành tinh xanh và truyền cảm hứng cho mọi người cùng hành động vì một tương lai bền vững hơn. Cụ thể chương trình này sẽ giúp kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối bán lẻ và người tiêu dùng trên toàn quốc cùng tham gia vào hoạt động đầy ý nghĩa khi mua sắm các sản phẩm của P&G tại hệ thống bán lẻ thực phẩm của chúng tôi, bao gồm siêu thị GO!, Big C, Tops Market. Hơn thế nữa, nhân viên chúng tôi cũng sẽ trực tiếp tham gia các hoạt động trồng và phục hồi rừng.”

Đối với Central Retail trở thành "Nhà bán lẻ Xanh và Bền vững" là một hành trình được khởi xướng gắn liền với mô hình và hoạt động kinh doanh, từ việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tổ chức Ngày không túi nylon, khuyến khích khách hàng tái sử dụng túi mua hàng, cung cấp các sản phẩm có lượng phát thải carbon thấp, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, bao gồm hệ thống mái năng lượng mặt trời được trang bị tại các trung tâm mua sắm GO! Mall, đến việc đưa ra các chương trình trọng tâm cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế, cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động Kiến tạo giá trị chia sẻ và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như Chương trình hỗ trợ tìm nguồn cung ứng địa phương, Kết nối cung cầu, Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan, Sinh kế cho cộng đồng, Mỗi trung tâm Thương mại Một trường học, vv..