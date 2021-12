Pakistan từ chối dự thượng đỉnh dân chủ của Mỹ vào phút chót vì Trung Quốc?

TPO - Trang tin Mỹ US News dẫn các nguồn tin nói rằng việc Pakistan ra quyết định phút chót về việc không tham dự Thượng đỉnh dân chủ do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì dù đã vận động suốt nhiều tháng là do Trung Quốc gây sức ép.

Theo UN News, một số nguồn tin giấu tên nói rằng các quan chức Trung Quốc đã nói với đồng cấp Pakistan rằng việc tham gia thượng đỉnh trực tuyến kéo dài 2 ngày sẽ gây bất lợi cho quan hệ ngày càng gắn bó giữa Bắc Kinh và Islamabad, nhất là việc Đài Loan (Trung Quốc) cũng được mời dự hội nghị này. "Họ coi hội nghị này là một cú chọc thực sự vào mắt Trung Quốc, nhằm cố tạo ra 2 nhóm chính trị trên thế giới, một bên do Mỹ dẫn dắt và một bên không thuộc phe của Mỹ. Họ nói rằng việc mời Đài Loan là đặc biệt đối kháng vì tạo nên ấn tượng rằng Đài Loan là lựa chọn thay thế cho Trung Quốc, là bước đi tiến tới việc công nhận Đài Loan không phải một phần của Trung Quốc", nguồn tin nói với US News. Dù việc mời Pakistan gây tranh cãi, một số người trong Nhà Trắng được nói là đã coi sự tham gia của Pakistan là một cách để hàn gắn quan hệ song phương bị sứt mẻ nghiêm trọng, và trong những tháng gần đây đã vận động việc chấp nhận lời mời, một quyết định khó khăn sau nhiều năm Washington nghi ngờ Islamabad "hai mặt", nhất là trong vấn đề Afghanistan. Ngay sau khi ông Biden đắc cử, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã nói rằng ông mong đợi dự thượng đỉnh, dù việc mời Pakistan ở thời điểm đó chưa chắc chắn. Nhưng thực tế là hai nhà lãnh đạo chưa có cuộc nói chuyện nào với nhau kể từ khi ông Biden trở thành tổng thống. Tuần này, Thủ tướng Khan gây ngạc nhiên khi đưa ra thông báo chỉ 1 ngày trước khi thượng đỉnh diễn ra, rằng ông sẽ không tham dự, và cũng không có bộ trưởng nào dự thay ông. Bộ Ngoại giao Pakistan đưa ra thông báo chung chung: "Chúng tôi vẫn duy trì tiếp xúc với Mỹ trong hàng loạt vấn đề và tin rằng hai bên có thể trao đổi về chủ đề này vào dịp phù hợp trong tương lai". Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến quyết định này là gì. Một nhà ngoại giao nói rằng ảnh hưởng của Trung Quốc là một nhân tố quan trọng, và rằng ông Khan "cảm thấy mất mặt". "Gần 1 năm sau khi nhậm chức mà ông Biden vẫn chưa gọi điện cho ông ấy. Điều đó trở thành vấn đề trong chính trị Pakistan", nhà ngoại giao giấu tên nói. Trong khi đó, Pakistan đang hưởng lợi rất lớn từ quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc trong những năm gần đây. Những khoản đầu tư trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai Con đường mang lại cho Pakistan nhiều dự án lớn, nhất là 2 tuyến đường quan trọng kết nối Trung Quốc với quốc gia Nam Á này. Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ từ chối trả lời câu hỏi về việc gây sức ép với Pakistan để nước này không dự thượng đỉnh. Bộ Ngoại giao Pakistan và Nhà Trắng cũng không bình luận.