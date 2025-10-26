Ông Trump dọa tăng thuế với Canada sau quảng cáo gây tranh cãi

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo sẽ áp dụng mức tăng thuế 10% đối với hàng hóa Canada, sau khi một quảng cáo “gây hiểu lầm” của tỉnh Ontario, Canada phát sóng trong trận mở màn giải bóng chày nghề Mỹ (World Series) khiến ông nổi giận.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 25/10, ông Trump cáo buộc quảng cáo này xuyên tạc sự thật và là hành động thù địch, đồng thời cho biết mức tăng thuế được áp dụng trên những gì họ đang phải trả hiện nay.

“Do sự xuyên tạc nghiêm trọng các sự kiện và hành động thù địch này, tôi sẽ tăng thuế đối với Canada thêm 10% so với mức hiện tại”, ông Trump nói.

Quảng cáo đề cập, vốn nằm trong chiến dịch truyền thông tại Mỹ của Ontario, sử dụng hình ảnh cựu Tổng thống Ronald Reagan khẳng định thuế quan gây ra chiến tranh thương mại và thảm họa kinh tế. Đoạn video được phát sóng trong trận đấu giữa Toronto Blue Jays và Los Angeles Dodgers tại World Series diễn ra ngày 24/10, dù ông Trump đã yêu cầu gỡ bỏ ngay lập tức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo sẽ áp dụng mức tăng thuế 10% đối với hàng hóa Canada, sau khi một quảng cáo “gây hiểu lầm” của tỉnh Ontario, Canada.

Ông Doug Ford - Thủ hiến Ontario - cho biết: Tỉnh bang đã trao đổi với Thủ tướng Canada Mark Carney và dự kiến sẽ tạm dừng chiến dịch quảng cáo tại Mỹ từ ngày 27/10, nhằm tạo điều kiện nối lại đàm phán thương mại song phương.

Hiện không rõ những mặt hàng nào của Canada sẽ chịu tác động từ quyết định tăng thuế mới. Theo Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) được ký kết trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, phần lớn hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ được miễn thuế.

Tuy vậy, kinh tế Canada đã chịu ảnh hưởng đáng kể từ loạt hàng rào thuế quan của Mỹ. Tháng 8 vừa qua, Washington đã áp thuế 35% đối với những mặt hàng của Canada không thuộc USMCA. Ngoài ra, thuế 50% đối với thép và nhôm từ mọi quốc gia do Mỹ áp trong năm nay cũng gây sức ép lớn lên các doanh nghiệp Canada.

Phát biểu ngày 25/10, Thủ tướng Carney khẳng định Canada sẵn sàng nối lại đàm phán thương mại với Mỹ. Hai nhà lãnh đạo dự kiến cùng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia, song Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông không có kế hoạch gặp Thủ tướng Carney tại sự kiện này.

Theo các quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ thất vọng với tốc độ tiến triển đàm phán, cho rằng phía Canada không hợp tác đầy đủ. Trong khi đó, Ottawa đã dỡ bỏ phần lớn các biện pháp trả đũa thương mại mà chính phủ tiền nhiệm từng áp lên hàng hóa Mỹ.