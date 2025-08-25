Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TPHCM

TPO - Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM.

Sáng 25/8, tại TPHCM, Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đến dự buổi lễ có: Ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Nên (phải) và ông Trần Lưu Quang. Ảnh: Ngô Tùng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.