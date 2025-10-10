Ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

TPO - Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 10/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc cuối.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 67 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 20 đồng chí.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh), ông Nguyễn Văn Út (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Phạm Hùng Thái (Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh), ông Nguyễn Thanh Hải (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh định hướng cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, ông Nên đề nghị tỉnh Tây Ninh phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, xem việc sáp nhập Tây Ninh - Long An là “bước đi chiến lược để tạo ra giá trị mới, tối ưu hóa nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững hơn”.

Ông Nên yêu cầu Tây Ninh cần khẩn trương điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hình thành các trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, du lịch theo mô hình đa cực, kết nối với TPHCM và vùng Đông Nam bộ. Đồng thời, tỉnh nên chủ động đề xuất với Trung ương cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được xác định là “đột phá quan trọng, động lực phát triển mới của khu vực biên giới.”

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị, Tây Ninh cần tập trung phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, kết hợp du lịch truyền thống - lịch sử - văn hóa - tâm linh.

“Hồ Dầu Tiếng, núi Bà Đen hay dòng sông Vàm Cỏ là những tài sản vô giá, là lợi thế đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng. Nếu biết khai thác đúng hướng, đây sẽ là động lực lớn để Tây Ninh phát triển du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế”, ông nhấn mạnh.

Ông Nên cũng đề nghị Đảng bộ Tây Ninh tăng tốc chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao, lấy đó làm động lực cho tăng trưởng mới.

“Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. Tỉnh cần nhanh chóng xây dựng mô hình chính quyền số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng đến quản trị thông minh, minh bạch và hiệu quả hơn,” ông Nên nói.

Cùng với phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng văn hóa, xã hội và con người phải được xem là nền tảng, là mục tiêu cuối cùng của phát triển. “Phát triển kinh tế mà không chăm lo đời sống, việc làm, an sinh cho người dân thì chưa thể gọi là thành công. Mỗi người dân phải được sống trong môi trường an toàn, được học hành, được chăm sóc y tế, và có cơ hội phát triển bản thân,” ông nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý Tây Ninh cần kiên trì thực hiện mục tiêu xóa nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng để khai thác tiềm năng vùng Đồng Tháp Mười và các địa bàn còn khó khăn.

Về quốc phòng - an ninh, ông Nên đề nghị tỉnh tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ động xử lý các tình huống, tăng cường hợp tác biên giới với Campuchia để “xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển".

Ông Nên nhấn mạnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là then chốt. “Phải tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị. Đặc biệt là giữ vững đoàn kết trong Ban Chấp hành Đảng bộ, ban Thường vụ Tỉnh ủy để làm gương cho toàn Đảng bộ”- ông Nên lưu ý.