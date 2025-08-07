Ông Lê Văn Cường giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Theo báo Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 5/8/2025.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định giao ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, phụ trách điều hành hoạt động của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 1/7/2025 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.
TS. BS Lê Văn Cường (sinh năm 1978, quê ở xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2002, Bác sĩ Nội trú Tim mạch tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2006, Thạc sĩ Kế hoạch và Chính sách Y tế tại Đại học Leeds (Vương quốc Anh) năm 2014, Tiến sĩ Y khoa tại Viện Nghiên cứu khoa học Y dược Lâm sàng 108 năm 2017.
Hơn 20 năm công tác trong ngành Y tế, TS. BS Lê Văn Cường đã giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa; Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa kiêm giữ chức Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.