'Ông hoàng marathon' Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục thống trị cự ly 21km

Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2023 lần thứ tư với thông điệp "Go Sweat, Go Far" diễn ra vào sáng 19/11 tại Khu đô thị Sala, TP Thủ Đức, thu hút hơn 8.000 vận động viên tham gia. "Ông hoàng marathon" Hoàng Nguyên Thanh về nhất cự ly 21km nam sau 1 giờ 12 phút 20 giây.