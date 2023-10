Lý Hoàng Nam vắng mặt Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia

TPO - Sáng nay 22/10, buổi lễ khai mạc Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia – Cúp Nam Long 2023 đã diễn ra trên sân trung tâm Waterpoint Nam Long – Long An. Năm nay, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam vắng mặt.

Nội dung thi đấu của nam năm nay, ngoài sự thiếu vắng tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam, những cái tên xuất sắc của Quần vợt Việt Nam còn lại sẽ đều góp mặt như: Nguyễn Văn Phương, Phạm Minh Tuấn, Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Đắc Tiến hay tay vợt kỳ cựu Lê Quốc Khánh.

Trong khi đó, ngoài Savvana Lý Nguyễn thì tay vợt trẻ đầy tiềm năng Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Demi Trần, Nguyễn Thị Phương, Đặng Thị Hạnh, Phan Diễm Quỳnh hay Sĩ Bội Ngọc đều đã xác nhận tham gia góp mặt.

Đáng chú ý trong danh sách nữ thì Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Sĩ Bội Ngọc và Phan Diễm Quỳnh sẽ tham dự giải Quần vợt Vô địch Quốc gia – Cúp Nam Long 2023 sau khi giải quần vợt Đồng đội nữ Billie Jean King Cup diễn ra tại Bahrain từ ngày 17 – 21/10/2023 kết thúc

Ông Nguyễn Thành Thanh – Giám đốc Sở VH, TT & DL tỉnh Long An chia sẻ: “Đây là một vinh dự lớn cho nền thể thao của tỉnh Long An. Thông qua công tác tổ chức 2 giải Quần vợt cấp quốc gia tại khu đô thị Waterpoint, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đây cũng là dịp để chúng ta quảng bá hình ảnh, con người, quê hương Long An đang trên đà phát triển và vươn lên.”

Đây là một trong những giải đấu quan trọng nhất trong năm của Quần vợt Việt Nam – nơi quy tụ những tay vợt hàng đầu hiện tại tham gia tranh tài. 184 Vận động viên và 17 đoàn bao gồm: Becamex Bình Dương, Quân đội, CLB Hải Đăng, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Ninh CLB Thành Công - Đắk Lắk, Sóc Trăng, Đồng Nai, CLB Quang Hạnh – Nha Trang, Vĩnh Long, Sơn La, Hà Nội CLB Quần vợt TPS, Vĩnh Phúc và đoàn TPHCM sẽ cùng nhau cạnh tranh cho ngôi vị cao nhất của các nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ và Đôi Nam nữ tại giải Quần vợt Vô địch Quốc gia – Cúp Nam Long 2023.

Tại Giải Vô địch Quốc gia – Cup Nam Long 2023 sắp tới, 59 tay vợt sẽ tham dự nội dung đơn nam, 29 tay vợt tham dự đơn nữ, 24 đôi nam, 12 đôi nữ và 12 cặp tham dự nội dung đôi nam nữ.

Về cơ cấu giải thưởng, ngoài cúp vô địch, các VĐV sẽ nhận được tiền thưởng và điểm thưởng như sau: - Nội dung đơn Nam: Nhà vô địch nhận 70.000.000đ cùng với 600 điểm thưởng, vị trí thứ 2 nhận 35.000.000đ cùng 360 điểm thưởng trên BXH, đồng hạng 3 nhận 18.000.000đ cùng 220 điểm thưởng. - Nội dung đơn Nữ: Nhà vô địch nhận 60.000.000đ cùng với 600 điểm thưởng, vị trí thứ 2 nhận 30.000.000đ cùng 360 điểm thưởng trên BXH, đồng hạng 3 nhận 15.000.000đ cùng 220 điểm thưởng. - Nội dung đôi Nam: Nhà vô địch nhận 30.000.000đ cùng với 600 điểm thưởng, vị trí thứ 2 nhận 15.000.000đ cùng 360 điểm thưởng trên BXH, đồng hạng 3 nhận 6.000.000đ cùng 220 điểm thưởng. - Nội dung đôi Nữ: Nhà vô địch nhận 25.000.000đ cùng với 600 điểm thưởng, vị trí thứ 2 nhận 12.000.000đ cùng 360 điểm thưởng trên BXH, đồng hạng 3 nhận 6.000.000đ cùng 220 điểm thưởng. - Nội dung đôi Nam - Nữ: Nhà vô địch nhận 25.000.000đ cùng với 600 điểm thưởng, vị trí thứ 2 nhận 12.000.000đ cùng 360 điểm thưởng trên BXH, đồng hạng 3 nhận 6.000.000đ cùng 220 điểm thưởng. Các VĐV vào vòng 8, vòng 16, vòng 32 và vòng 64 (với nội dung Đơn nam, Đơn nữ và Đôi nam) đều nhận được tiền thưởng và điểm thưởng tương ứng theo từng nội dung.