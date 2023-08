Nước ồ ạt về hồ, thủy điện Trị An chuẩn bị xả lũ

TPO - Với lưu lượng nước về hồ đạt mức 2.000m 3/s, mực nước hồ Trị An đã gần đạt mức 60m, đến ngưỡng cao trình phải xả lũ

Ngày 6/8, thông tin từ Công ty thủy điện Trị An cho biết, hiện nay mực nước hồ Trị An đã đạt cao trình 59,7m (mực nước dâng bình thường là 62m). Với mực nước này, nhà máy thủy điện đang điều tiết nhẹ lượng nước về hạ lưu qua cửa xả với lưu lượng 150m3 đến 300m3/s và qua tua bin 900m3/s.

Ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc nhà máy thủy điện Trị An cho biết: Năm nay mưa nhiều, lượng nước từ đầu nguồn đổ về hồ Trị An nhiều và nhanh hơn mọi năm. Tháng 5 vừa qua, mực nước hồ đã tiệm cận mực nước chết (50m). Hiện nay, lưu lượng nước từ đầu nguồn về hồ đạt mức 2.000m3/s. Nếu mực nước hồ Trị An đạt đến mức 60,8m, nhà máy sẽ điều tiết xả lũ về hạ lưu. Trước thời gian xả lũ 24 giờ, công ty sẽ có văn bản thông báo.

Hồ Trị An có diện tích mặt hồ rộng 323 km², dung tích chứa trên 2,7 tỷ m³. Đây là hồ nước nhân tạo lớn trên sông Đồng Nai, thuộc địa bàn các huyện: Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất và Trảng Bom (cùng thuộc tỉnh Đồng Nai). Hồ là nơi trữ nước để cung cấp cho Nhà máy thủy điện Trị An vận hành và điều tiết nước cho vùng hạ du.