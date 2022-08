Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng ngay trước thềm năm học

TPO - Theo Phòng GD&ĐT Hà Đông (Hà Nội), liên quan đến sự việc nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng, đơn vị đã yêu cầu Trường THCS Biên Giang xử lý nghiêm học sinh vi phạm.

Ngày 20/8, Phòng GD&ĐT Hà Đông có báo cáo về sự việc học sinh trường THCS Biên Giang đánh nhau ngoài nhà trường.

Theo đó, sự việc liên quan đến một học sinh đánh em B.T.A.T, lớp 6A3 và bị nhóm bạn quay video tung lên mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 18/8, Trường THCS Biên Giang tổ chức tập trung học sinh khối 6 mới và các khối lớp trong trường để các em làm quen với giáo viên chủ nhiệm. Đến tối cùng ngày, nhà trường biết được thông tin có sự việc xô xát giữa hai học sinh lớp 7 và lớp 8 với 1 học sinh lớp 6. Nhà trường đã mời cha mẹ học sinh tới trường làm việc.

Qua tìm hiểu và bản tường trình của học sinh cho thấy, mâu thuẫn giữa các học sinh khối trên với học sinh lớp 6 đã có từ tiểu học. Do đó, nhóm học sinh đã gây sự, đánh em A.T ngoài trường học và có người dùng điện thoại quay lại tung lên mạng. Gia đình các học sinh đã hoà giải tuy nhiên sau khi bố mẹ A.T xem được đoạn video con bị đánh đã trình báo sự việc với Công an phường Biên Giang. Chiều tối ngày 19/8, Công an đã làm việc với nhà trường, các học sinh liên quan và gia đình để xác minh sự việc.

Cũng theo Phòng GD&ĐT Hà Đông, trong ngày hôm nay đơn vị đã cử cán bộ cùng giáo viên chủ nhiệm đến thăm hỏi, động viên tinh thần học sinh bị đánh. Hiện tại, sức khoẻ và tâm lý em ổn định.

UBND phường Biên Giang đã tổ chức cuộc họp với Phòng GD&ĐT Hà Đông (Hà Nội), Ban giám hiệu trường THCS Biên Giang, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A3, 7A4, 8D; phụ huynh các học sinh đánh nhau để giải quyết vụ việc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo phòng GD&ĐT quận Hà Đông yêu cầu Ban giám hiệu trường THCS Biên Giang tiếp tục theo dõi, bám sát tâm lý học sinh, động viên kịp thời đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm khắc với những em vi phạm để không tái phạm, rút kinh nghiệm trong ứng xử với bạn bè và trong cuộc sống.

Phòng GD&ĐT quận cũng chỉ đạo trường THCS Biên Giang tăng cường trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh, giáo dục kỹ năng xã hội, kỹ năng ứng xử để các em tránh xa các hành vi tiêu cực; quan tâm kịp thời tới học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video một nữ sinh bị nhóm bạn đánh, đạp dã man vào mặt khiến em ngã ra đất. Trong video này, nữ sinh lớp 6 bị đánh vừa khóc vừa quỳ, chắp tay xin lỗi nhưng các bạn vừa chửi bới văng tục và lao vào đánh đạp, xé áo nữ sinh. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ vì chứng kiến cảnh bạo lực nhưng những người xung quanh không ai can ngăn mà chỉ hò reo cổ vũ, thậm chí quay hình để tung lên mạng xã hội.