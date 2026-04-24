Hậu trường SHOWBIZ

Nữ diễn viên Việt gây bất ngờ với tỷ lệ phim trăm tỷ đạt 100%

Thiện Dư

HHTO - Nữ diễn viên này có tất cả những dự án phim điện ảnh đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng, là thành tích hiếm thấy trong thị trường Việt Nam.

Nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc có tỷ lệ tham gia phim điện ảnh trăm tỷ đạt 100%. Cô đóng trong 4 phim đều đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng gồm Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh, Làm Giàu Với Ma, Làm Giàu Với Ma 2Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng.

Dù chỉ "bén duyên" điện ảnh trong vài năm trở lại đây, Diệp Bảo Ngọc lại có thành tích vẻ vang, gây bất ngờ lớn với khán giả. Trong những năm qua, các dự án phim mà cô tham gia đều có doanh thu ấn tượng, đạt con số trăm tỷ dù thuộc thể loại nào.

Bắt đầu với Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh, đây là lần đầu tiên Diệp Bảo Ngọc chạm ngõ điện ảnh. Cô vào vai Liên, vợ của An (Thanh Thức) và cũng biết được vụ tấm vé số trúng độc đắc của hội bạn nhân vật chính. Nữ diễn viên từng nhận được nhiều lời khen bởi diễn xuất tự nhiên, góp phần giúp phim của đạo diễn Lý Hải đạt con số 273 tỷ đồng.

dbn-tren-phim-truong-2-1679114354484250802733.jpg

Tiếp theo đó, Diệp Bảo Ngọc tham gia 2 phần phim Làm Giàu Với Ma của đạo diễn Nhất Trung. Dù có 2 tuyến câu chuyện tách biệt và đảm nhận những nhân vật khác nhau, Diệp Bảo Ngọc vẫn làm tốt và ngày càng chiếm tình cảm của khán giả. Cả hai dự án đều đạt doanh thu trăm tỷ ấn tượng, giúp Nhất Trung mạnh mẽ phát triển thương hiệu này lớn mạnh hơn.

anh-1-diep-bao-ngoc-20240802094908.jpg

Gần đây nhất, Diệp Bảo Ngọc tham gia vào dự án kinh dị tâm linh Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Cô đóng vai Mon, một cô gái vùng cao che giấu thân phận thật của mình. Con gái của cô là Lua liên tục có những cử chỉ, biểu cảm kỳ lạ, song vốn dĩ sự thật rất khác. Diễn xuất, tạo hình của Diệp Bảo Ngọc nhận nhiều lời khen, và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng tiếp tục "giữ chuỗi" trăm tỷ cho nữ diễn viên.

still-2026-03-17-220433-4-4-4-77545565418458345584783.png

Sinh năm 1993, Diệp Bảo Ngọc gia nhập làng giải trí Việt sau khi chiến thắng cuộc thi Người đẹp Phụ nữ Thời đại năm 2011. Đó cũng là thời điểm cô tham gia các dự án truyền hình đầu tiên. Những bộ phim như Thần Tượng Lắm Chiêu, Ải Mỹ Nhân, Mật Danh Rocker, Trại Hoa Đỏ... giúp cô khẳng định tên tuổi, trở thành mỹ nhân màn ảnh được săn đón. Ngoài ra, cô còn có một cuộc hôn nhân vào năm 19 tuổi, nhưng sớm kết thúc. Sau đó, cô dành thời gian để kinh doanh, trở thành chủ tịch 3 công ty và mới bắt đầu mạnh mẽ theo đuổi diễn xuất trở lại.

bao-ngoc-top-1421-1660789575-17018269176142118091131.jpg
674645535-1381901213978926-7512808872883642799-n.jpg
