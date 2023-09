Nữ ca sĩ sốc vì đọc báo mới biết chồng đệ đơn ly hôn sau 7 tháng cưới

TPO - Seo In Young cho biết cô choáng váng và sốc khi đọc được tin chồng cô đệ đơn ly hôn trên báo.

Ngày 19/9, Ilgan Sports đưa tin chồng của Seo In Young đệ đơn ly hôn nữ ca sĩ sau 7 tháng cưới. Đại gia người Hàn không nêu rõ lý do chia tay vợ. Song, nhiều trang truyền thông Hàn, trong đó có MBC, cho rằng cựu thành viên nhóm Jewelry là người có lỗi.

Điều công chúng bất ngờ là Seo In Young không biết chuyện chồng đệ đơn ly hôn. "Tôi sốc khi đọc tin ly hôn trên báo. Chồng tôi gần đây than vãn không hợp nhau, úp mở muốn chia tay. Nhưng anh ấy chưa bao giờ thẳng thắn chuyện đệ đơn ly hôn", nữ ca sĩ lên tiếng.

Seo In Young nói cô choáng váng, phải tìm hiểu rõ tình hình. Cô nói không có ý định ly dị, mối quan hệ giữa đôi bên không đến mức tồi tệ.

"Tôi sẽ nói chuyện với chồng, cứu vãn cuộc hôn nhân", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Seo In Young đăng ký kết hôn với chồng đại gia công nghệ hồi cuối năm 2022. Hai người sống trong căn hộ ở Thung lũng công nghệ Pangyo, Hàn Quốc. Hai người tổ chức hôn lễ rầm rộ hồi tháng 2, gây chú ý truyền thông.

Trước khi về nhà chồng, Seo In Young chia sẻ: "Tôi từng nghĩ mình chẳng bao giờ kết hôn, nhưng không ngờ định mệnh để tôi gặp được anh". Trong thời gian chung sống, cô thường xuyên dành những lời có cánh cho chồng trên mạng xã hội.

Seo In Young sinh năm 1984, ra mắt với tư cách thành viên nhóm Jewelry. Cô rời nhóm năm 2010, có sự nghiệp solo khá thành công. Seo In Young còn được biết đến trong vai trò diễn viên, tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, trong đó có We Got Married, Real Men… Theo Allkpop, cô là một trong những nghệ sĩ có sự nghiệp thành công, đa tài của giới giải trí Hàn Quốc hiện tại.