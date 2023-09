Yêu cầu bắt khẩn nam diễn viên dương tính 7 loại chất cấm

TPO - Sau 4 tháng tại ngoại, Yoo Ah In bị công tố viên yêu cầu bắt khẩn. Ảnh đế trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bị cáo buộc "thường xuyên sử dụng ma túy".

Theo YTN News, ngày 18/9, công tố viên chính thức nộp lại đơn xin lệnh bắt giữ nam diễn viên Yoo Ah In. Trong điều tra mới nhất, ảnh đế trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bị buộc tội sử dụng trái phép chất ma túy, dương tính với 7 loại chất cấm.

Trước đó, cảnh sát yêu cầu lệnh bắt giữ nam diễn viên nhưng bị từ chối.

Trong thông cáo của cảnh sát gửi đến Ilgan Sports, đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul xin lệnh bắt giữ Yoo Ah In ngày 19/5. Lúc đó, nam diễn viên phủ nhận cáo buộc, cảnh sát tỏ ra lo ngại nam diễn viên cố gắng tiêu hủy bằng chứng quan trọng của vụ án.

Yoo Ah In trước đó hai lần bị điều tra. Anh khai với cảnh sát rằng mua cần sa từ người quen để sử dụng. Trước khi có xét nghiệm dương tính với 7 loại chất cấm, Yoo Ah In bị cáo buộc sử dụng 5 loại là propofol, cần sa, cocaine, ketamine và zolpidem, song anh phủ nhận mọi cáo buộc, ngoại trừ dùng cần sa.

Ngày 24/5, Thẩm phán của Tòa án Trung tâm Seoul bác bỏ lệnh bắt giữ Yoo Ah In, trả tự do cho nam diễn viên từ phòng giam ở Mapo, Seoul. Trong lúc bước lên xe, Yoo Ah In bị người dân gần đó ném chai trúng người dù được vệ sĩ vây quanh.

Diễn viên phim Hellbound có biểu hiện sốc, nhanh chóng quay lại tỏ vẻ khó chịu, nhưng vệ sĩ sau đó yêu cầu anh nhanh chóng vào trong xe.

Sáng cùng ngày, anh bị áp giải đến trại giam trong tình trạng bị còng tay.

Diễn viên 37 tuổi đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, khán giả, gia đình vì sử dụng chất cấm. Yoo Ah In bị áp giải ra tòa sau hai lần phớt lờ lệnh triệu tập điều tra của cơ quan chức năng.

Xuất hiện trước truyền thông, Yoo Ah In giữ thái độ bình tĩnh, hợp tác. Nam diễn viên nói: "Tôi sẽ trung thực trong quá trình điều tra. Tôi hối hận. Tôi tôn trọng quyết định của tòa án. Xin cảm ơn".

Hồi tháng 2, Yoo Ah In bị phát hiện dương tính với 5 loại chất cấm, ma túy gồm cần sa, Propofol, Ketamin, Cocain và Zolpidem. Nam diễn viên thừa nhận dùng cần sa, đồng thời khẳng định sử dụng Propofol và Ketamin để trị bệnh.

Sở cảnh sát sau đó bắt giữ 4 người có liên quan đến Yoo Ah In, cùng nhập cảnh khi nam diễn viên đến Mỹ ngày 5/2. Ban đầu, nghi phạm chỉ là nhân chứng hỗ trợ điều tra nhưng sau đó bị bắt giữ vì dương tính với cần sa.