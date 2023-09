Bộ phim bị chỉ trích vì cảnh mẹ ruột làm nhục, đấm vào mặt con gái

TPO - "The Escape of The Seven" chung biên kịch với "Penthouse". Bộ phim truyền hình đang bị chỉ trích vì những cảnh quay bạo lực, làm nhục trẻ em khiến người xem khó chịu.

Theo theqoo, The Escape of The Seven phát sóng ngày 15/9 đang bị khán giả Hàn Quốc chỉ trích vì nội dung đáng lo ngại. Chỉ những tập đầu, phim cùng biên kịch với Penthouse vấp phải làn sóng phản đối vì nội dung lạm dụng trẻ em.

Lấy đề tài báo thù, The Escape of The Seven kể về bảy người liên quan đến vụ cô gái mất tích. Họ cố gắng nói dối khi bị tìm đến, sự thật xấu xí được đưa ra ánh sáng.

Tập đầu tập trung vào nhân vật Da Mi, do Jung Ra El thể hiện. Cuộc sống của cô bị đảo lộn khi đoàn tụ với người mẹ xa cách do Hwang Jung Eum đóng. Dù thể hiện tình mẹ con, thực chất mẹ cô chỉ theo đuổi thứ duy nhất trong đời là tiền thừa kế của ông nội Da Mi. Cuối tập phim, người xem phẫn nộ với cảnh Da Mi chạy về nhà dưới cơn mưa tầm tã, bị mẹ bỏ rơi, hành hạ thể xác.

Tác giả của The Escape Of The Seven là Kim Soon Ok , người nổi tiếng với lối viết mang tính khiêu khích và gây tranh cãi. Theo theqoo, do nổi tiếng với những bộ phim có nội dung khiêu khích, bạo lực đáng lo ngại, cuộc tranh cãi trên mạng nổ ra, yêu cầu chỉnh sửa, thậm chí cấm sóng.

"Tại sao chiếu cảnh người mẹ đánh đập con gái?", "Thành thật mà nói phim của Kim Soon Ok luôn có tình tiết nguy hại, có nhiều vụ bắt nạt và giết người ở đó", "Hết Penthouse đến The Escape of The Seven, nó ảnh hưởng tồi tệ đến sức khỏe tinh thần người xem", "Trời ơi, rốt cuộc tôi đang xem thứ gì thế này, tôi không thể hiểu vì sao một đứa trẻ lại bị đánh như vậy"... là một số bình luận của cộng đồng mạng.

The Escape Of The Seven đánh dấu lần hợp tác thứ 3 của đạo diễn Joo Dong Min và biên kịch Kim Soon Ok, hai cái tên đứng sau series Penthouse đình đám. Trước Penthouse, bộ đôi biên kịch, đạo diễn thành công với Hoàng hậu cuối cùng.

The Escape Of The Seven kết hợp đề tài báo thù và đấu tranh sinh tồn, chủ đề ăn khách màn ảnh nhỏ Hàn Quốc thời gian qua. Phim còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như Uhm Ki Joon, Hwang Jung Eum, Shin Eun Kyung, Yoon Jong Hoon...