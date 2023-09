Phim của Taylor Swift vượt bom tấn siêu anh hùng

TPO - Với doanh thu đặt trước 65 triệu USD, nhiều khả năng phim tài liệu âm nhạc của Taylor Swift vượt mốc 100 triệu USD khi ra mắt, vượt xa nhiều bom tấn Hollywood.

Deadline đưa tin hiện doanh thu bán vé trước của Taylor Swift: The Eras Tour đạt hơn 65 triệu USD. Số liệu lấy từ hệ thống bán vé hàng đầu của Mỹ, Canada và Mexico.

Doanh thu bán vé phim tài liệu âm nhạc của ngôi sao âm nhạc người Mỹ vượt cả phim siêu anh hùng gây bão Doctor Strange in the Multiverse of Madness (60 triệu USD) và The Batman (42 triệu USD).

Taylor Swift: The Eras Tour cũng là bộ phim có lượng đặt vé cao nhất trong 24 giờ đầu mở bán của hệ thống rạp AMC. Con số 37 triệu USD vượt cả bom tấn Avengers: Endgame đình đám một thời của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Taylor Swift: The Eras Tour đạt doanh thu mở bán trước kỷ lục được xem là chuyện lạ, bởi dòng phim âm nhạc tài liệu khá kén khán giả. Khán giả sẽ không mấy ngạc nhiên nếu phim về Taylor Swift đạt hơn 100 triệu USD doanh thu.

Điểm qua một số bộ phim tài liệu âm nhạc trước đây, Taylor Swift: The Eras Tour hoàn toàn vượt xa, như Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (65,2 triệu USD), This Is It của Michael Jackson (72 triệu USD) và Justin Bieber: Never Say Never (73 triệu USD).

Theo Variety, nhiều bộ phim như The Exorcist: Believer và What Happens Later phải đổi lịch chiếu vì không muốn cạnh tranh với tên tuổi bán vé mạnh và đông fan bậc nhất thế giới như Taylor Swift.

The Eras Tour là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ 6 của Taylor Swift. Theo SCMP, tour diễn của nữ ca sĩ góp phần thúc đẩy du lịch concert. Tại Singapore, buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ cháy vé nhanh chóng, đẩy số lượng tìm kiếm chỗ ở tại đảo quốc sư tử trên Google tăng cao. Đại diện đơn vị đặt phòng tại Singapore cho rằng sự trở lại của concert lớn như Taylor Swift góp phần thúc đẩy du lịch.

"Tận dụng lượng người hâm mộ khổng lồ của Taylor Swift để thu hút người hâm mộ khắp thế giới tạo ra lượng du khách đáng kể đến Singapore, mang lại lợi ích doanh nghiệp du lịch địa phương như khách sạn và nhà hàng", người này nói.